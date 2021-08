Zoya presenta la nuova linea di smalti

Purple is the new black: Zoya ci accompagna verso la stagione autunnale, con una palette di smalti dalle shades fredde e sature di colore

Teresa, Michaela, Lisa o Ripley: chi sceglierai come inseparabile compagna di avventure per la nuova stagione autunnale ormai alle porte?

Per l’autunno 2021, Nailevo suggerisce una manicure elegante ma al tempo stesso audace, il cui protagonista è il colore viola, declinato in differenti sfumature e intensità.

La mini collezione autunnale Zoya celebra una donna sensuale ed energica, pronta a conquistare il mondo. Le colorazioni spaziano dal raffinato burgundy al viola profondo dalla texture cremosa, fino al delicato lilla con sfumature polvere e ghiaccio. Dai finish cremosi e ad alta coprenza, Zoya autumn collection è una palette versatile ed elegante, proprio come la donna cosmopolita a cui si ispira.

E infine, per una manicure sparkling e preziosa, il top coat Monet, ricco di glitter traslucidi, adorna le unghie con straordinari effetti olografici.

Teresa, Michaela, Lisa, Ripley e Monet si aggiungono all’infinita gamma di smalti Zoya, composta da più di 950 tonalità. Metallici, cremosi, satinati, matte, glitter, olografici, con polveri minerali o lattiginosi, gli smalti Zoya offrono sempre nuovi effetti per realizzare splendidi nail look.

Tutti gli smalti Zoya hanno una formulazione long lasting e sono certificati VeganOK. Dal 2016, Zoya è 10Free: gli smalti sono infatti privi di canfora, toluene, formaldeide, resine di formaldeide, DBP, parabeni, Xilene, TPHP, Ethyl-tosylamide e piombo.

Zoya autumn collection:

TERESA succoso viola uva ad alta coprenza

MICHAELA color lilla con sfumature polvere e grigio talpa

LISA burgundy deciso ed energico

RIPLEY viola profondo con sfumature color mirtillo

MONET top coat ricco di glitter traslucidi olografici

Smalto Zoya certificato VeganOK formato 15 ml, prezzo al pubblico: € 14,00

Il marchio Zoya® è distribuito in esclusiva da Nailevo Selected Cosmetics presso i migliori centri e Beauty Spa d’Italia e su www.beautyzon.it.