I vaccini a mRNA ora mettono nel mirino la malaria

BioNTech dopo il suo vaccino COVID-19 sviluppato in collaborazione con Pfizer sta rivolgendo contro la malaria la sua esperienza nei vaccini a mRNA

BioNTech, meglio conosciuta per il suo vaccino COVID-19 sviluppato in collaborazione con Pfizer, sta rivolgendo verso la prevenzione della malaria. la sua esperienza nei vaccini a mRNA. L’azienda ha annunciato il suo progetto Malaria, parte dell’iniziativa “eradicateMalaria” guidata dalla Fondazione kENUP.

Il primo obiettivo sarà quello di sviluppare un vaccino mRNA sicuro ed efficace per prevenire la malaria. Si prevede di valutare più candidati vaccini con obiettivi noti per la malaria, tra cui la proteina circumsporozoite (CSP), oltre a nuovi antigeni che identificati in studi preclinici. Poi verrò scelto il più promettente per lo sviluppo clinico, con uno studio clinico previsto per la fine del prossimo anno.

Il secondo obiettivo è “lo sviluppo di soluzioni sostenibili di produzione e fornitura di vaccini nel continente africano”. L’azienda sta valutando di stabilire strutture di produzione di mRNA con partner o per conto proprio. Queste fabbriche produrrebbero vaccini a base di mRNA, se approvati, al fine di garantire una fornitura sostenibile. Si aspetta di co-localizzare le sue operazioni di produzione africane con gli hub di trasferimento tecnologico attualmente in fase di sviluppo da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in conformità con la strategia di produzione africana creata dall’Africa CDC.

“La risposta alla pandemia ha dimostrato che la scienza e l’innovazione possono trasformare la vita delle persone quando tutte le parti interessate lavorano insieme verso un obiettivo comune”, ha detto Ugur Sahin, amministratore delegato e co-fondatore di BioNTech. “Siamo impegnati a portare le nostre innovazioni a coloro che ne hanno più bisogno”.

Oltre all’OMS, la Commissione europea e altri gruppi sono stati coinvolti nelle prime fasi di pianificazione del progetto del vaccino.

Nel 2019, l’OMS ha stimato che ci sono stati 229 milioni di casi di malaria nel mondo, con almeno 409.000 morti. La maggior parte dei casi si sono verificati in Africa, e i bambini sotto i cinque anni sono i più colpiti.

Sahin ha continuato dicendo che “Siamo più che grati di far parte degli sforzi congiunti del progetto Eradicate Malaria. Insieme ai nostri partner, faremo tutto il necessario per sviluppare un vaccino contro la malaria sicuro ed efficace basato sull’mRNA che preverrà la malattia, ridurrà la mortalità e garantirà una soluzione sostenibile per il continente africano e altre regioni colpite da questa malattia”.

Dal 2019, BioNTech sta lavorando con la Bill & Melinda Gates Foundation sullo sviluppo di programmi contro l’HIV e la tubercolosi (TB) e sui modi per offrire un accesso al vaccino a prezzi accessibili ai paesi a basso e medio reddito. L’azienda prevede di lanciare studi clinici per un vaccino contro la tubercolosi nel 2022.

BioNTech e i suoi partner stanno lavorando per creare vaccini contro nove diverse malattie infettive, oltre ai suoi 15 programmi oncologici. Non tutti sono programmi mRNA.

La Fondazione kENUP è un’organizzazione non-profit di pubblica utilità che sostiene l’innovazione basata sulla ricerca nelle industrie sanitarie. Inizia e assiste investimenti pubblici e privati. Il suo focus, dice la fondazione, è su vaccini, anticorpi monoclonali umani, nano-corpi, terapeutici, terapie cellulari, diagnostica e produzione di prodotti biologici.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, capo dell’OMS, che ha iniziato la sua carriera nella ricerca sulla malaria, ha dichiarato: “L’altissima efficacia di due vaccini mRNA per COVID-19 ha dimostrato al mondo quanto potente potrebbe essere questa tecnologia contro molte malattie, compresa la malaria”.

GlaxoSmithKline ha l’unico vaccino contro la malaria autorizzato, Mosquirix, ma la sua efficacia è di circa il 30%. Anche l’Istituto Jenner di Oxford sta lavorando su un nuovo vaccino contro la malaria.