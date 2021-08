Fortnite: arriva la Coppa Galaxy 2.0 su Android

Fortnite: il 29 agosto gareggia nella Coppa Galaxy 2.0 su Android per poter sbloccare costume, dorso decorativo e copertura in anteprima

Come l’ultima volta, la Coppa Galaxy 2.0 è aperta a tutti i giocatori idonei con dispositivi Android supportati. I giocatori devono avere l’autenticazione a due fattori attivata sul loro account Epic.

I giocatori possono consultare il regolamento completo sulla pagina del regolamento ufficiale Coppa Galaxy 2.0.

I dettagli

La coppa Galaxy 2.0 sarà una competizione in singolo e il primo torneo MAT Arsenale nella storia di Fortnite! In Arsenale, tutti i giocatori iniziano con le stesse armi potenti ed eliminare un giocatore ti darà un’arma di potenza leggermente minore. Il primo a ottenere una dopo l’altra tutte le armi, dalla migliore alla peggiore, avrà la Vittoria reale! Per questa coppa, la Vittoria reale vale 7 punti e ciascuna eliminazione ne vale uno. Inoltre, riceverai un punto per ciascuna partita giocata.

I giocatori di ciascuna regione possono vincere il costume Rampino galattico, il dorso decorativo Mani della Galassia e la copertura Vortextual. Tutti i giocatori che totalizzeranno almeno 20 punti riceveranno lo spray Lamalattico. I vincitori di ciascuna regione saranno determinati come segue:

Regione

Copertura Vortextual Vincitori Europa Migliori 22.500 NA-Est Migliori 10.500 NA-Ovest Migliori 4.000 Brasile (America Latina) Migliori 7.000 Asia Migliori 2.500 Medio Oriente Migliori 2.000 Oceania Migliori 1.500

Regione

Costume Rampino galattico + Dorso decorativo Mani della Galassia Vincitori Europa Migliori 11.250 NA-Est Migliori 5.250 NA-Ovest Migliori 2.000 Brasile (America Latina) Migliori 3.500 Asia Migliori 1.250 Medio Oriente Migliori 1.000 Oceania Migliori 750

I giocatori potranno gareggiare in un massimo di venticinque partite nella finestra temporale di tre ore di ciascuna regione; i tempi esatti per ciascuna regione sono riportati nella scheda Competi nel gioco.

Nota: Costume Rampino galattico, dorso decorativo Mani della Galassia e copertura Vortextual saranno disponibili nel Negozio oggetti più avanti.