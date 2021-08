EGO pubblica il nuovo singolo “Hawaii”: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali

Il giovane Ego, dopo aver fatto parlare di se grazie all’uscita dei singoli “Notte” e “Fiori con i quali si è presentato al pubblico, torna sulla scena con “Hawaii”, disponibile su tutti i digital stores, Spotify e prestissimo su YouTube con un video ufficiale da non perdere.

Spensieratezza, summer vibes e libere interpretazioni, sono tutti gli ingredienti che troviamo nel nuovo brano con cui l’artista non intende trasmettere un messaggio specifico all’ascoltatore, a differenza dai due scorsi, ma bensì farlo divertire e rilassare in base alle situazioni che vive il soggetto.

“Volo gratis alle Hawaii…”

“Hawaii” non abbandona il mood “senza filtri” e attraente che caratterizza le canzoni di Ego, una produzione targata DWORLD con sonorità che vi trasportano direttamente su una spiaggia, tra un cocktail, un brindisi e tanta passione.

Il video ufficiale presto in uscita è caratterizzato dalle dirette sensazioni dell’artista, contraddistinto da giochi di luce, dalle riprese in location marittime e dalle travolgenti formule provocatorie presenti nel testo.

Il giovane trapper dalla voce ricca di sfumature, tra stile, provocazioni, rime, poliedricità, spensieratezza e flow, intende risaltare i suoi lati misteriosi e sentimentali, accompagnati dal piacere di vivere la quotidianità in compagnia di musica, amici, ragazze, party, leggerezza e fantastiche esperienze.

Dopo questo singolo estivo, in arrivo tante novità per l’artista in continua sperimentazione e crescita musicale!

