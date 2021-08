Costumi da bagno: Nohea è il marchio italiano sostenibile

Nasce Nohea, il nuovo marchio di costumi da bagno 100% made in Italy: il brand ha lanciato collezioni ecosostenibili

Nasce Nohea, il nuovo brand di beachwear, lingerie e accessori mare 100% made in Italy con una forte attenzione verso l’ambiente (la maggiorparte dei tessuti sono ecosostenibili) e una ricerca continua all’interno dei laboratori per rendere i tessuti sempre più innovativi.

Ma la caratteristica più importante che contraddistingue questo “nuovo modo di fare beachwear” è la presenza di un costume che da intero, con semplici manovre, si trasforma in bikini e viceversa.

È un costume pensato infatti per la ragazza che vuole coprire il proprio ventre durante uno sport d’acqua o situazioni mondane con una soluzione elegante e raffinata ma che per prendere il sole e gustarsi un cocktail in spiaggia preferisce avere una soluzione a due pezzi. Prende vita per soddisfare questo bisogno il 2 IN 1, rappresentato dai primi due costumi Vitaly e Perseverance.

“Sono felice di portare su mercato un prodotto all’avanguardia che penso possa distinguersi da un mercato già saturo. Il nostro obiettivo è di esportare questo nuovo concetto di reversibilità in tutto il mondo, facendo apprezzare al nostro giovane target femminile un prodotto che può essere utilizzato in svariate occasioni, con un design di tendenza e accattivante” riporta il CEO, giovane imprenditore di Milano, dopo l’uscita della prima collezione.

Nohea, tuttavia, per soddisfare appieno il mercato non ha voluto tralasciare i modelli abituali di costumi da bagno, rappresentati dalla vivace e moderna CHARMANT COLLECTION.

La collezione ss 21 presenta 5 costumi da bagno, ognuno dedicato ad una ragazza con una precisa personalità.