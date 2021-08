Temptation Island al capolinea: cancellato da Mediaset

Temptation Island chiude: manca l’accordo per la nuova edizione. La Fascino, alla produzione del programma, sarebbe già al lavoro su una trasmissione alternativa

Temptation Island potrebbe non tornare sugli schermi di Mediaset. A lanciare l’indiscrezione è TvBlog, che sarebbe certo dell’addio, dopo 10 anni, alla trasmissione: “Quella conclusa a luglio scorso dovrebbe essere l’ultima edizione di Temptation Island targata Fascino. Infatti, non ci sarebbe l’accordo tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi (l’altra metà è nelle mani di Rti-Mediaset) e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format”

Mediaset, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), starebbe guardando avanti e starebbe pensando già alla sostituzione. A un programma al quale la Fascino si sarebbe già messa al lavoro.

“Secondo quanto risulta a TvBlog, la nuova misteriosa produzione di Fascino potrebbe essere proprio il titolo che andrebbe a sostituire Temptation Island nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. I dettagli della nuova trasmissione per il momento restano top secret, ma circola l’indiscrezione secondo cui avrebbe come protagonisti delle coppie e potrebbe riprendere un vecchio progetto, mai andato in porto. Ci riferiamo a Ultima fermata, che alcuni fa sembrava destinato alla conduzione di Stefano De Martino”.

Ovviamente, al momento, la rete tace eventuali conferme o smentite.