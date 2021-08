Fuori “Deja Vu”, il nuovo singolo di LaRa

“Deja Vu” è la nuova canzone di LaRa, nome d’arte della giovane cantautrice sarda Aurora Carrus: il brano è online in digitale

In radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “DEJA VU”, il nuovo singolo di LaRa, cantante sarda 21enne già ben nota ai professionisti del panorama della musica emergente.

“Il genere che faccio è Elettropop, nei miei testi racconto le mie esperienze di vita, temi come il bullismo e la società e la lotta di ciascuno di noi per trovare il proprio equilibro e il proprio posto nel mondo. Alcune persone credono che lavorare nel mondo della musica sia solo un hobby, voglio sfatare questo mito perché “la Musica è un lavoro, non un hobby”, racconta LaRa, cresciuta respirando arte e musica, il cui padre è cantautore e la madre è pittrice a livello amatoriale.

“DEJA VU nasce da una percezione di un amore platonico con un ragazzo, che illude con l’amore e mi tiene prigioniera: un modo non sano di vivere l’amore. Come messaggio voglio comunicare che l’amore va vissuto con libertà e onestà”.

DEJA VU esce per Manon Srl, in co-edizione con Jois Edizioni e MTmusic, e con distribuzione Believe Digital. Il singolo, il cui testo è scritto da LaRa, vanta la produzione artistica di Luigi Pignalosa (Mina-Spagna-Tony Esposito, etc ) con delle sonorità ricercate ed espressamente volute degli anni 80.

LaRa, pseudonimo di Aurora Carrus, classe 2000 di origini sarde e precisamente di Orroli (CA), fin da piccola nutre una forte passione per la musica, sognando un giorno di poter approdare su palco come cantante. Si diploma nel 2019 ottenendo la certificazione Pearson BTEC Level Extended Diploma in Music e Technology. Partecipa a numerosi festival e concorsi, qualificandosi dal 2013 al 2016 sul podio dell’Orroli Festival Estate. Si ispira a cantanti degli anni 80 come Madonna, Duran Duran, Eurythmics e artisti di oggi come Lady Gaga, Kesha e Halsey e tanti altri, con la freschezza e determinazione di una promettente ragazza ventenne sarda.