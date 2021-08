Alstom rinnoverà la flotta regionale Trenitalia

L’investimento, reso possibile dai Contratti di Servizio di lunga durata sottoscritti da Trenitalia con le Regioni, prevede treni a un solo piano e a media capacità di trasporto, dotati delle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche, come il sistema di gestione del traffico ferroviario ERTMS, la videosorveglianza per la sicurezza di passeggeri e personale di bordo e la predisposizione per il wi-fi per navigare in Rete durante il viaggio. I convogli rispettano tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale, sia perché sono riciclabili fino al 97%, sia perché consentono una riduzione di circa il 30% delle emissioni rispetto ai treni delle precedenti generazioni.