Previsioni meteo 26 agosto 2021: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 agosto 2021: ancora instabilità pomeridiana sulle regioni del Centro e del Sud Italia con piogge e locali rovesci

L’attuale situazione sinottica mostra l’anticiclone delle Azzorre oramai elevato da giorni sull’Atlantico settentrionale e posizionato tra le Isole Britanniche e l’Islanda. Questo favorisce la discesa di correnti più fresche e instabili sull’Italia, che sta facendo i conti con condizioni meteo instabili nelle ore pomeridiane. La giornata di oggi non farà eccezione, con una prima parte all’insegna della stabilità mentre tra pomeriggio e sera si svilupperanno temporali al Centro-Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’estate potrebbe avere le ore contate. Nel corso del prossimo fine settimana infatti una intensa perturbazione accompagnata da aria fresca farà crollare le temperature e porterà piogge abbondanti a partire dalle regioni settentrionali. Nel corso del weekend le precipitazioni bagneranno anche il Centro e il Sud.

Intanto per oggi, giovedì 26 agosto 2021, al Nord Italia tempo in graduale peggioramento: al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni, con cieli pienamente sereni. Al pomeriggio isolate piogge sui settori alpini di Lombardia, Trentino e Triveneto, asciutto sul resto del Nord con cieli per lo più sereni. In serata peggiora sulle regioni del nord-est, con possibili nubifragi; altrove ancora tempo stabile.

Al mattino tempo stabile con cieli sereni sulle regioni centrali. Al pomeriggio attesi temporali tra Lazio e Abruzzo fin sulle coste, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile in mattinata con sole prevalente su gran parte della regione; al pomeriggio locali piogge o temporali interesseranno i settori interni, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

Pieno maltempo al meridione: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, con isolate piogge sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio instabilità diffusa sui settori peninsulari e sulla Sicilia; possibili precipitazioni sui rilievi della Sardegna. In serata tempo in graduale miglioramento con ancora piogge tra Puglia e Basilicata; sereno o poco nuvoloso altrove.

In Calabria locali piogge al mattino sul Tirreno, asciutto altrove; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutta la regione con fenomeni anche temporaleschi. Miglioramento atteso nel corso della serata.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in aumento al Nord ed in lieve calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.