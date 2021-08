Il tour estivo di Levante prosegue a Benevento

In armonia con la sua recente riflessione sul senso della fine e dell’inizio, espresso anche nel brano “Dall’Alba al Tramonto”, Levante ha dato inizio alla tournée estiva con una data all’alba ad Arco (TN) (Castello di Arco, 11 luglio), in cui ha condiviso con il suo pubblico un momento magico riportando la sua musica live per la prima volta simbolicamente al sorgere del sole. Le date rimanenti toccheranno: Benevento (Piazza Castello – Benevento Città Spettacolo, 27 agosto), Amandola (FM) (Sarnano (MC) Località Fontanelle – RisorgiMarche Festival, 31 agosto) e Parma (Parco Ducale, 12 settembre) per un suggestivo concerto al tramonto.

