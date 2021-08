Enula e Diodato nel cast di IMAGinACTION

IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip in programma dal 27 al 29 agosto, vedrà la presenza di Enula e Diodato

Si arricchisce il calendario del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION, in programma a Forlì dal 27 al 29 agosto in Piazza Saffi. Dopo l’annuncio dei primi nomi degli artisti che parteciperanno alla quinta edizione (Fabrizio Moro, Ron, Gino Paoli, Samuele Bersani), l’organizzatrice Raffaella Tommasi per Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati comunicano nuovi ospiti: DIODATO e MAHMOOD saranno i protagonisti della serata del 28 agosto; ENULA parteciperà alla serata del 29 agosto dedicata ai cantautori.

I biglietti sono già in vendita: su Ticketone per la serata del 27 e su Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Durante il festival Imaginaction verranno presentati, nell’ambito della rassegna “I Capolavori Immaginati” i videoclip ufficiali di “Sogni di rock and roll” di Ligabue, per la regia di Fabrizio Moro e “Sapore di sale” di Gino Paoli. La rassegna ha come scopo la diffusione del nostro patrimonio artistico, realizzando videoclip di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che non hanno mai avuto un video ufficiale.