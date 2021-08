Da Parigi a Londra è il nuovo libro di Paolo Valenti

Il giornalista Paolo Valenti racconta la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio nel nuovo libro “Da Parigi a Londra” fuori per Ultra Edizioni

DA PARIGI A LONDRA, STORIA E STORIE DEGLI EUROPEI DI CALCIO è il nuovo libro del giornalista PAOLO VALENTI, edito da Ultra Edizioni e con la prefazione di STEFANO MELOCCARO, giornalista di Sky Sport e voce di Radio Capital.

Dietro al Campionato Europeo di calcio vinto quest’anno dall’Italia che, per contenuti tecnici, è molto vicino a un vero e proprio Mondiale, si cela una storia che affonda le sue radici ben prima del 1960, l’anno nel quale si tenne la prima fase finale della manifestazione.

È proprio da questa storia che parte DA PARIGI A LONDRA, Storia e storie degli Europei di Calcio, il nuovo libro del giornalista Paolo Valenti. Grazie alla sua passione per il calcio e all’interesse per le sue origini, Paolo ha ripercorso le fasi che, nell’arco temporale di quasi un secolo, hanno portato gli Europei ad essere la manifestazione che oggi tutti conosciamo e che la squadra di Roberto Mancini ha onorato nel migliore dei modi lo scorso 11 luglio.

Le pagine del libro raccontano la storia della graduale crescita di un evento che ha raccolto la sempre maggiore attenzione di Paesi, nazionali, sponsor e media. La storia di un torneo che inizialmente suscitava un tiepido interesse ma che, nel corso degli anni, è riuscito a diventare uno degli appuntamenti a cadenza quadriennale più attesi, come è stato dimostrato dal livello di attenzione e di entusiasmo che ha avvolto le partite dell’Italia a Euro 2020 a partire già da quella d’esordio disputata allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia.

Ogni Europeo è contestualizzato nel suo periodo storico, del quale Valenti accenna i tratti salienti: dall’atmosfera rivoluzionaria del 1968, momento nel quale gli azzurri vinsero il loro primo Europeo, passando per gli anni di piombo fino ad arrivare al terrorismo di matrice islamica e alle vicende dei nostri giorni, ogni edizione viene inserita nell’ambito socio culturale al quale appartiene con dei riferimenti che vanno poi a sfociare negli eventi del torneo. Ma non solo. Il vero valore aggiunto delle pagine del libro sono tutte quelle curiosità e retroscena capaci di catturare l’attenzione di ogni amante del calcio: dalla monetina che aprì le porte della finale del 1968 all’Italia al “cucchiaio” di Totti, dalle magie di Platini al pullman nel quale gli azzurri allenati da Zoff si rilassavano vedendo “Febbre da cavallo”, è vastissima l’aneddotica che contraddistingue le pagine di un libro che, a partire dall’immagine scelta per la copertina, con le sue storie ha idealmente accompagnato la squadra Campione di Euro 2020 nella sua irresistibile ascesa. A suggellare l’autenticità e il valore sono i racconti che vengono tracciati proprio dai diretti protagonisti scesi in campo per difendere la maglia azzurra.

“ZOFF, TARDELLI, BARESI, RIZZITELLI, CASIRAGHI, DI LIVIO sono solo alcuni dei protagonisti intervistati che, nel tempo, hanno partecipato agli Europei vivendo emozioni uniche che i lettori potranno immaginare leggendo le loro interviste, che sanno dare alle pagine di questo libro il profumo autentico dell’erba appena tagliata del campo di gioco. Il tutto corredato da foto che sanno restituire anche a livello visivo il sapore del tempo di ogni edizione del torneo” commenta l’autore del libro Paolo Valenti.

PAOLO VALENTI Giornalista, coltiva da sempre due grandi passioni: la letteratura e lo sport, che ama raccontare e praticare. Collabora con case editrici e redazioni giornalistiche ed è opinionista sportivo in trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 2018 ha pubbli­cato con Ultra Ci vorrebbe un Mondiale.