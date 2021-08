Prezzi RC auto e moto: nuovo record di ribassi

Assicurazioni: i premi RC Auto e Moto sono calati rispettivamente del 2,3% e dell’1,1% rispetto a Giugno, raggiungendo un nuovo minimo storico

L’Osservatorio Assicurativo Auto e Moto di Agosto 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione di assicurazioni online in Italia, rileva i seguenti trend per quanto concerne l’andamento a livello nazionale dei prezzi RC:

Per il comparto Auto : il premio RC lordo registrato a Luglio 2021 è stato di 357,3€, in calo del 2,3% rispetto a Giugno 2021 e segna un record di ribasso, raggiungendo un nuovo minimo storico . La riduzione è ancora più evidente nel confronto con l’anno precedente, dove si registra un -14,4%, conseguenza anche del rialzo dei prezzi avvenuto nell’estate 2020 in seguito alla fine del primo lockdown.

: e segna un record di ribasso, . La riduzione è ancora più evidente nel confronto con l’anno precedente, dove si registra un -14,4%, conseguenza anche del rialzo dei prezzi avvenuto nell’estate 2020 in seguito alla fine del primo lockdown. Per il comparto Moto : trend simile all’auto, con un premio RC lordo a Luglio 2021 di 218,7€, sceso dell’1,1% rispetto al mese precedente, che segna un nuovo minimo storico. Si registra un calo del 21,1% nel confronto con l’anno precedente.

Confrontando l’andamento dei prezzi a livello regionale, come mostrato in Tabella 1, è piuttosto evidente che il trend di calo dei prezzi, che sta caratterizzando il 2021 e in particolare ha caratterizzato il mese di Luglio, è comune a tutte le Regioni. Partendo da una variazione media del -14,4% rispetto a Luglio 2020, vi sono Regioni dove il ribasso dei premi è stato ben più marcato: Valle d’Aosta (-19,4%), Molise (-18,2%) e Piemonte (-17,5%). L’unica Regione fuori dal coro è le Marche, con una riduzione del 7,4%, mentre tutte le altre hanno registrato cali in doppia cifra in linea con la media nazionale.

Anche a livello di Province il trend è stato piuttosto univoco nel mese di Luglio, con poche eccezioni (Pag. 12-16). La Tabella 2 mostra le tre uniche Province dove il premio RC Auto è lievemente aumentato rispetto a Luglio 2020: Belluno (+3,9%), Agrigento (+1,4%) e Carbonia Iglesias (+0,9%). Diametralmente opposto l’andamento nelle Province evidenziate in Tabella 3, dove il calo dei premi è stato superiore al 20%: Medio Campidano (-25,5%), Lodi (-22,9%) e Imperia (-20,3%).

Osservando infine le prime 5 Province italiane per popolazione (Tabella 4) si nota che:

I due capoluoghi del Nord, Milano e Torino , oltre ad essere le due Province con il premio più basso, 307,3€ e 361,4€, sono quelle in cui si è registrato il calo maggiore, rispettivamente del -16,1% e del -19,2% rispetto all’anno precedente ;

, oltre ad essere le due Province con il premio più basso, 307,3€ e 361,4€, ; Palermo è in linea con l’andamento nazionale e registra un calo dei premi del -14,4% ;

; Le 2 Province più care, Roma (374,7€) e Napoli (672,6€) sono quelle in cui il calo dei prezzi è stato più contenuto, rispettivamente del -13,5% e del -12,9%.