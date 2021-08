Ommy su YouTube con il video di “Mamacita”

“Mamacita” è il nuovo singolo di Ommy: il brano del giovane artista di Baggio è disponibile in digitale e su YouTube con il video ufficiale

Disponibile in digitale, ora è online su YouTube il nuovo videoclip di OMMY, nome d’arte di Omar Boudlal, classe ‘99. Mamacita è il nuovo brano dell’artista di Baggio, quartiere periferico di Milano appartenente al Municipio 7. Contrariamente a quanto suggerisce il titolo del singolo, questa nuova prova musicale del giovane artista non ha come protagonista una ragazza: è invece dedicata al legame che Ommy ha proprio con la sua zona.

Baggio, zona 7 ricorre molto spesso nei testi e nell’immaginario dell’artista: è infatti il quartiere che lo ha cresciuto e formato, nel bene e nel male, dando e togliendo la libertà mai scontata della vita vissuta in periferia, dalla quale proviene l’ispirazione per le sue canzoni.

Dopo il primo singolo pubblicato lo scorso anno, Qua da me, che ha raggiunto quota 125.000 views su YouTube, la strada musicale di Ommy prosegue con Baggio Imperiale. Oggi, con Mamacita, l’artista si mette alla prova con un trascinante ritmo latineggiante che prende gli elementi della trap e li mescola a sonorità fresche ed estive.

Come recita il ritornello, “Mamacita, street a vita”, ancora una volta si riconferma l’indissolubile legame tra il giovane e la vita di strada, fra volontà di riscattarsi e di migliorare il proprio futuro con la musica.

BIO

Omar Boudlal, in arte Ommy, è un artista classe ‘99 del quartiere periferico di Milano, Baggio – Zona 7. La sua situazione familiare è particolare: la madre gli ha fatto anche da padre fin dall’infanzia. All’età di 14 anni inizia ad interessarsi alla musica, ispirato moltissimo da questo mondo. È affiliato ad artisti come Young Rame e molti altri delle sue zone e non (che come lui concentrano i propri testi sui disagi vissuti dalla loro generazione, sulla vita nelle periferie e il riscatto sociale che passa anche dalla conquista di beni economici e materiali). Molti di questi artisti compaiono anche nei suoi videoclip. Presa confidenza nello scrivere testi, il suo primo singolo Qua da me è uscito 9 mesi fa. Oggi, con Mamacita, l’artista è al suo terzo singolo e si prepara alla pubblicazione di ulteriore musica nei mesi a venire.