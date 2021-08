Lizzo offesa sui social: la cantante si sfoga e piange

La popstar Lizzo piange su Instagram dopo le offese ricevute per la sua ultima canzone Rumors: “Contro di me i commenti di persone grassofobiche”

Dea dell’Olimpo nel video del suo ultimo singolo, “Rumors”, Lizzo sui social mostra le sue fragilità senza paura. In una diretta Instagram la cantante è scoppiata in lacrime aprendosi ai suoi followers sulla valanga di commenti ricevuti in questi giorni. Una lunga lista di messaggi tutti incentrati più sul suo peso che sulla sua musica.

“Dovrei essere la persona più felice ma mi sento così giù”, dice l’artista raccontando i sacrifici e le ore spese in studio per scrivere e provare i suoi pezzi. “Cerco di trasmettere energia positiva al mondo ma sento che questo non ricambia il mio amore”, aggiunge asciugandosi le lacrime. A rovinare quello che dovrebbe essere un sogno ci sono i costanti pareri di chi non la ritiene degna di far parte del mondo dello spettacolo. Secondo la 33enne “non importa quanto impegno tu ci metta perché sembra che ci siano sempre persone che hanno cose cattive da dirti”.

E ai livelli di lavoro raggiunti da Lizzo “la tolleranza si abbassa”, lo ammette la stessa artista che dice: “La mia pazienza è minore, divento più sensibile (nei periodi di promo, ndr.)”. Parla, poi, di commenti senza senso di persone “grassofobiche”:

“È razzista ed è offensivo. Se non vi piace la mia musica ok, se non ti piace Rumors va bene ma a molte persone non piaccio per come appaio”.

Il sostegno della collega Cardi B: “Gli haters cercano di metterti addosso le loro insicurezze”

Su Twitter Cardi B, che in “Rumors” collabora con un feat, è corsa a sostenere la collega:

“Quando combatti per te stesso ti dicono che sei problematico e sensibile. Quando non lo fai ti fanno a pezzi fino a che non finisci in lacrime così. Che tu sia magro, grasso, di plastica, cercheranno sempre di metterti addosso le loro insicurezze. Ricorda che questi nerd voglio solo stare al tavolo dei popolari”.

Il successo di “Rumors”

Se da un lato arrivano i commenti negativi, dall’altro “Rumors” prosegue la sua cavalcata verso il successo. Il brano, nel giro di poche ore, ha superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e non è raro sentire la canzone in radio. Nonostante i messaggi degli haters, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il singolo è tutto fuorché un flop.