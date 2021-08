Jaqueline pubblica il brano “Living in the battle”

“Living in the battle” è il nuovo singolo della cantante Jaqueline: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Sbarca sulle piattaforme digitali “LIVING IN THE BATTLE” (Ore25 / MArte Label, distribuito da Artist First), il nuovo singolo della cantautrice e musicista JAQUELINE.

Scritto da Jaqueline insieme a Davide Fraraccio, “LIVING IN THE BATTLE” è un brano dal clima ribelle, caratterizzato da sintetizzatori e percussioni che danno un ritmo loquace all’atmosfera.

“Uno sfogo, verso qualcosa che lascio alle spalle, un grido di coscienza spontaneo che attraversa i proibiti inganni, gli interessi occasionali e le notti insonni di ordinaria follia tra il bianco e nero dell’ego”.

Jaqueline (nome d’arte di Jaqueline Branciforte) è una cantautrice e musicista siciliana che scopre la musica grazie alla ricca collezione di dischi del padre, ascoltando sin da piccola le più grandi leggende della musica internazionale come Michael Jackson, Madonna, Prince, Stevie Wonder, Aretha Franklin e tanti altri. Esordisce alla finale di Festival Show 2011, dove si esibisce dal vivo sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Conseguita la maturità, si trasferisce a Roma ed entra nell’accademia di musica “Saint Louis College of Music”. Nel 2018 il brano “Andare Via” fa parte della colonna sonora del film candidato ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento “Un giorno all’improvviso” e l’anno seguente fa parte degli otto finalisti di Area Sanremo 2019 con il brano inedito “Game Over”. Ultimamente è stata ospite al programma WE HAVE A DREAM diretto da Red Ronnie per presentare l’ultimo singolo “Settimo Pasito“. Al momento sta lavorando all’album di esordio, in uscita quest’anno.

#Livinginthebattle #jaqueline #ore25

https://www.jaquelineofficial.it/

www.facebook.com/Jaquelineofficial

www.instagram.com/jaquelineofficialpage