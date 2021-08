Il cantautore J pubblica ''Round The Bend''

J, nome d’arte di Simone Fesani, presenta ”Round the bend”: un brano realizzato a 1.000 metri di altezza nel magico cuore delle Foreste Casentinesi

Soltanto una chitarra, una voce e gli alberi mossi dal vento. Un brano che si ribella al sistema. Una canzone che va contro gli standard e stili musicali odierni, perché ARTE è tutto ciò che non ha limiti e vincoli come la natura da cui tutti siamo nati.

E’ in tutti gli Store digitali il primo Singolo Live ed Official Live Video del cantautore J dal titolo ”Round The Bend”. La prefazione di un viaggio, a cui seguirà l’uscita di un Official Single e del primo Disco in aprile 2022. Disco che verrà realizzato col contributo di numerosi artisti di strada conosciuti lungo il cammino.

Ecco come l’autore stesso presenta il suo pezzo: ”Non amo tradurre i miei brani. Sentimenti e sensazioni non hanno spiegazioni. Ognuno deve immaginarsi il viaggio che più sente per lui. Nel mio caso la canzone narra la storia di un ragazzo qualunque. Egli Percepisce qualcosa di costante nella mente, un’ incessante voce che lo spinge a diventare ciò per cui è nato per essere. Arriviamo tutti , prima o poi, a quel bivio in cui possiamo scegliere di vivere una vita o vivere la NOSTRA VITA. La libertà è un rischio che può portarti alla pazzia. Un rischio che quel ragazzo ha deciso di correre a costo di perdere tutto e tutti… perchè se questa vita è soltanto una, allora vale la pena essere ciò che ci fa sentire vivi. La Libertà è una scelta”.

GUARDA VIDEO YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VWrrofZi14I