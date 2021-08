Il 26 agosto all’Arena Milano Est torna Daniele Fabbri con FAKEMINISMO: le donne viste dallo sguardo “maschile ma non maschilista”

Ai giovedì pungenti del polo multiculturale estivo targato Teatro Martinitt un gradito ritorno: il più classico e applaudito tra i monologhi dello stand-up comedian dal linguaggio spietato e divertente al tempo stesso. Niente mezzi termini, insomma, per sondare “l’altra metà del cielo”. Femminismo e maschilismo a confronto, raccontati da un uomo che si mette in discussione.

«Ho 39 anni, sono single, maschio eterosessuale ma non per colpa mia. Ho ricevuto una educazione cattolica, e questo mi ha insegnato che i miei impulsi sessuali sono sbagliati e pericolosi. Ma sono anche figlio del patriarcato, e questo mi ha insegnato che se non metto il mio pene al primo posto, sono un fallito. In tutta questa confusione, un giorno ho incontrato il Femminismo che mi ha spiegato che sbagliano entrambi. Mi sembri interessante Femminismo, ti sto ascoltando. Ma ogni tanto, se ti piaccio, scopiamo?»

Ha già detto tutto lui. Che aggiungere? Che Daniele Fabbri ha una passione per la comicità in ognisua forma -dalla scrittura teatrale ai fumetti, dalla radio alla tv- ma la sua preferita è quella più pura e impietosa: la stand up comedy. Attore, autore e comedian –writing-partner tra l’altro dei monologhi di Giorgio Montanini- a grande richiesta, giovedì 26 agosto riporta all’Arena Milano Est il suo FAKEMINISMO. Uno spettacolo che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne. Una riflessione comica piena di buone intenzioni ma anche di insicurezze… Negare che le donne siano discriminate nella società è da ipocriti, ma cosa può fare attivamente un uomo comune nella vita di tutti i giorni? Daniele Fabbri si interroga sapendo di non avere le risposte, perché il femminismo non può certo spiegarvelo lui che è maschio…

Da sapere

🕖 Inizio spettacoli ore 21.30, costo 20 euro.

🎟️ Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

🍹 All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

😷 Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

✌️ l programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

L’arena in pillole (e in sicurezza)

🔲 2500 metri quadrati a disposizione

🌙 1 palco esterno da 110 metri quadrati

◼ 1 palco interno da 85 metri quadrati

🌂 1 sala interna da 430 posti (ridotti a 220 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

📺 1 schermo esterno 14m x 6m

🚻 6 toilette a uso esclusivo