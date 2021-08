Antonio Sorgentone in tour: altre due date estive

Antonio Sorgentone torna a graffiare l’estate con i suoi ritmi blues: ancora due date per il suo tour estivo, stasera tocca a Mosciano

Antonio Sorgentone torna ad esibirsi dal vivo con la sua band. L’artista, cantante e pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia incontrerà il suo pubblico e infuocherà l’estate con tante date live in giro per l’Italia, per un tuffo nelle sonorità anni ’50, da Renato Carosone ai ritmi blues più sfrenati, passando per lo swing ed alcuni brani scritti da Antonio e diventati ormai familiari grazie ai diversi passaggi televisivi degli spot pubblicitari di cui sono colonna sonora.

Un vero e proprio segnale di ripartenza, che sancisce l’inizio di una nuova avventura musicale dopo lo stop forzato ai concerti del Covid19, in cui l’artista porterà sul palco la sua energia e i brani più amati del suo repertorio, gli stessi che grazie alla sua bravura sul palco e alla sua bravura tecnica gli hanno permesso di vincere l’edizione del 2019 di Italia’s got talent, trampolino di lancio dell’artista. Ma negli anni Sorgentone è riuscito a conquistare tutti i tipi di pubblico, collezionando alle spalle più di 600 concerti in Italia e in Europa: Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio, Svizzera.

È proprio dall’Abruzzo, sua terra natia, che è partito il tour estivo. Dopo Roseto degli Abruzzi, Rovigo e l’Aniene Festival di Roma, oggi è la volta di Mosciano e il 28 Agosto di Bologna. Insieme a lui una band dal vivo Remo Leonzi, chitarra, Riccardo Colasante, batteria, Federico Ullo, contrabbasso. Non un semplice calendario di eventi ma uno spartiacque tra il grande successo di Italia’s got talent che l’ha reso celebre al grande pubblico e nuovi importanti progetti che lo attendono.