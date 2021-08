002/21 Compilation: il suono Lo-fi Hip Hop dell’estate

002/21 coinvolge 11 beatmakers italiani sotto il segno di un mood chill e low tempo che emerge chiaramente durante l’ascolto

Il suono Lo-fi Hip Hop dell’estate passa da 002/21 la nuova compilation di beats fuori per Emic Lo-fi/Hip Hop, sub-label della bolognese Emic Entertainment. Un altro appuntamento che si aggiunge alla ricca serie di raccolte che da Aprile 2020 sono un punto di riferimento per gli appassionati.

002/21 coinvolge 11 beatmakers italiani sotto il segno di un mood chill e low tempo che emerge chiaramente durante l’ascolto. L’obiettivo è quello di diffondere good vibes attraverso istantanee sonore che portano l’immaginazione verso spazi apertissimi dove corrono fantasia ed emozioni.

La copertina di 002/21 e dell’illustratore e fumettista Tiziano De Siati, che ha già firmato il disegno di 001/21, primo appuntamento di quest’anno della serie.

TRACKLIST

1. Frankie Flow – Sunny Day

2. Sonny Hollis – Portami in Sicilia

3. Kurokame – Red Shoes

4. [ggm] – November

5. layers.default – Clock Out

6. Jake & Elwood – Kid See Dragons

7. I’m Nick – Lavender Fields

8. Cyanaid – Border-Fine

9. Aquiloo – Amor Foo

10.’dot.Rolamo – Take Care

11. Gamba De Bass – Doobop