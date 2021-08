Telethon Career Award assegnato a Maria Marchese

«Mi sono laureata in biologia molecolare nel 2011 presso l’Università degli studi di Bari, spostandomi subito dopo all’IRCSS Fondazione Stella Maris di Pisa, dove ho iniziato il percorso di dottorato di ricerca in neuroscienze. Il mio lavoro per il dottorato si inseriva in un progetto di ricerca finanziato proprio da Fondazione Telethon a Federico Sicca e si basava sull’identificazione di nuove varianti genetiche associate all’autismo e all’epilessia. Per i primi due anni mi sono occupata dell’analisi genetica, mentre durante il terzo anno ho iniziato studi più funzionali e mi sono trasferita presso l’University of California San Francisco, negli Stati Uniti, nel laboratorio di Scott Baraban, uno dei pionieri dell’utilizzo dello zebrafish come modello per lo studio dell’epilessia. Da lì sono poi tornata alla Fondazione Stella Maris, dove lavoro ancora oggi con il gruppo di Filippo Santorelli, che si occupa di malattie neurodegenerative quali atassie e ceroidolipofuscinosi neuronali. Io ho cominciato a studiare in dettaglio queste ultime malattie grazie a un finanziamento del Ministero della Salute. È stata anche l’occasione per entrare in contatto con l’Associazione nazionale ceroidolipofuscinosi. Credo che il contatto con i pazienti sia molto prezioso anche per chi fa ricerca perché permette di non perdere mai di vista il fatto che l’obiettivo del nostro lavoro è molto concreto ed è migliorare la qualità di vita di questi pazienti. In questo senso, credo che sia di grande aiuto anche lavorare in un IRCCS, dove per definizione le attività di ricerca e di cura sono appaiate».