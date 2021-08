Previsioni meteo 24 agosto 2021: tornano i temporali pomeridiani

Le previsioni meteo di oggi, martedì 24 agosto 2021: instabilità nelle ore pomeridiane al Nord sulle zone interne del Centro-Sud con piogge e temporali

Il grande caldo sembra aver abbandonato ormai definitivamente l’Italia dove in queste ore si registrano condizioni meteo prevalentemente stabili e temperature in lieve calo. L’anticiclone nordafricano continua infatti a insistere sulla Penisola iberica, lasciando la nostra Penisola esposta a correnti fresche. Nella prima parte della giornata di oggi avremo dunque tempo stabile, mentre tra pomeriggio e sera saranno possibili piogge e temporali al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud. Il caldo interesserà solo la Sicilia, dove non si registreranno comunque valori eccezionali secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni lo scenario rimarrà pressoché immutato, con possibili piogge pomeridiane almeno fino a domenica prossima. Le precipitazioni interesseranno particolarmente il settentrione e le zone interne del Centro-Sud. Temperature in linea con le medie stagionali almeno fino alla fine del mese di Agosto.

Intanto per oggi, martedì 24 agosto 2021, al Nord Italia cieli in prevalenza sereni al mattino, con possibili rovesci sulle Alpi piemontesi. Instabilità diffusa al pomeriggio, salvo su delta del Po e pianure di Friuli, Veneto e Romagna dove i cieli si manterranno prevalentemente soleggiati. Residue piogge in serata sull’arco alpino, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi, specie tra Lazio, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio temporali sparsi con possibili fenomeni fin sulle pianure di Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. In serata cieli in prevalenza poco o irregolarmente nuvolosi, con ancora possibili piogge sui settori Appenninici.

In Toscana locali addensamenti al mattino sui settori interni della regione, ampi spazi di sereno altrove; al pomeriggio locali temporali interesseranno l’entroterra per poi esaurirsi nelle ore serali.

Soleggiato al mattino su tutti i settori meridionali. Tempo instabile al pomeriggio specie su Puglia e aree pedemontane della Campania; nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna. In serata migliora con ampi spazi di sereno. Nessuna variazione prevista nelle ore notturne.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutti i settori sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio salvo innocui addensamenti; cieli sereni in serata sulle coste e sulle zone interne.

Temperature minime stabili o in generale calo; massime in rialzo al Nord-Est e sulle regioni dell’estremo Sud.

