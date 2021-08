Elezioni Assisi, la sindaca copia il simbolo del rivale?

Elezioni ad Assisi, la sindaca copia il simbolo del rivale? Il logo di Assisi Civica ricorda molto quello della lista Cosimetti sindaco presentato a inizio luglio

La competizione elettorale non è più così tanto “serafica” ad Assisi. Non è passata inosservata in città, infatti, la somiglianza tra il simbolo della nuova lista Assisi Civica, nata a sostegno della sindaca uscente, Stefania Proietti, e quello presentato dalla lista del candidato del centrodestra, Marco Cosimetti. Il contrassegno scelto dalla neonata formazione ricorda infatti molto da vicino quello presentato dal suo principale rivale. Il quale l’8 luglio scorso aveva lanciato attraverso un comunicato stampa nome e logo della sua lista civica “Cosimetti sindaco”.

Oltre 40 giorni fa e già ben visibile su manifesti e altro materiale elettorale presente in città. A ben vedere la somiglianza è notevole: ci sono i colori dominanti blu, bianco e rosso, il tricolore stilizzato vicino al nome del candidato sindaco e altre assonanze d’insieme. Un ingegnoso espediente per confondere gli elettori o un’involontaria e lontana somiglianza? Presto per dirlo. Ma c’è il rischio che i simboli possano essere ricusati dalla commissione elettorale, in quanto troppo simili tra loro. Con la possibilità, quindi, di dover cambiare tutto in fretta e in furia al momento della presentazione delle liste. Cui prodest?