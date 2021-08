Da settembre green pass obbligatorio per treni, navi e aerei

Covid, dal 1° settembre Green pass obbligatorio per treni, navi e aerei. Sui mezzi pubblici controllori per le mascherine

“Sul trasporto pubblico locale tornerà il controllore. Il controllo potrà avvenire sia sui mezzi che a terra per ridurre l’affollamento“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilità, Enrico Giovannini A Rainews24. Inoltre, come spiegano fonti del ministero, compito dei controllori sarà anche quello di verificare il corretto uso delle mascherine e il rispetto delle regole di distanziamento previsto dalle norme anti-Covid.

GIOVANNINI: “DALL’1 SETTEMBRE GREEN PASSO OBBLIGATORIO PER TRENI, NAVI E AEREI”

“Dall’1 settembre per treni, aerei e navi a lunga percorrenza sarà obbligatorio il green pass. Questa è una misura di sicurezza per tutti”, ha aggiunto Giovannini come riferisce la Dire (www.dire.it).

GIOVANNINI: “GIOVEDÌ MATTINA INCONTRO CON REGIONI SU TPL“

“Ci incontreremo con i presidenti delle Regioni gìovedì mattina per fare le nostre osservazioni sui piani per il trasporto pubblico locale”, ha spiegato il ministro.

GIOVANNINI: “GREEN PASS PER GLI AUTISTI? DISCUSSIONE IN CORSO”

“Il green pass per gli autisti? C’è una discussione in corso ma è un tema legato all’evoluzione della campagna vaccinale, più acceleriamo più metteremo in sicurezza il Paese. Naturalmente gli operatori che sono a contatto con il pubblico dovrebbero essere i primi ad essere protetti”, ha concluso.