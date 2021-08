Bayer acquista Vividion per le piccole molecole

Bayer ha annunciato l’acquisizione dell’americana Vividion Therapeutics per rafforzare le sue capacità di sviluppare piccole molecole

Bayer ha annunciato di aver acquistato l’americana Vividion Therapeutics per un massimo di 2 miliardi di dollari, aggiungendo una nuova piattaforma di drug-discovery per rafforzare le sue capacità di sviluppare piccole molecole. Secondo l’accordo, Bayer farà un pagamento anticipato di 1,5 miliardi di dollari, con l’accordo che include anche pagamenti milestone basati sul successo fino a 500 milioni di dollari.

Vividion ha sede a San Diego in California ed è nata come spin off dallo Scripps Research Institute, uno dei più grandi centri di ricerca privati e non-profit in discipline biomediche al mondo.

“La tecnologia di Vividion è la più avanzata del settore e ha dimostrato la sua capacità di identificare i candidati farmaci che possono colpire le proteine difficili”, ha osservato Stefan Oelrich, presidente della divisione farmaceutica della Bayer. La piattaforma di screening chemioproteomico di Vividion è progettata per identificare tasche di legame precedentemente sconosciute su obiettivi proteici ben validati attraverso lo screening di sonde chimiche contro l’intero proteoma umano per valutare la selettività.

Sul suo sito, Vividion sottolinea come nonostante i progressi nella genomica, nella biologia strutturale e nello screening ad alta produttività, circa il 90% delle proteine che causano le malattie non può essere preso di mira dalle terapie attuali a causa della mancanza di un sito di legame indirizzabile conosciuto. L’azienda dio San Diego sta sfruttando la nostra tecnologia della piattaforma chemoproteomica per affrontare i limiti chiave delle tecniche di screening convenzionali, al fine di scoprire tasche funzionali precedentemente sconosciute o criptiche sulla superficie delle proteine e identificare piccole molecole che si legano selettivamente a questi obiettivi.

Attraverso una combinazione di chimica, biologia e competenza nello sviluppo di farmaci del team della società, si sta portando avanti una pipeline profonda e diversificata di terapeutici altamente selettivi a base di piccole molecole che hanno come obiettivo proteine ad alto valore che causano malattie in oncologia e immunologia con i nostri programmi principali che hanno come obiettivo fattori di trascrizione chiave, NRF2, STAT3 e WRN.

Bayer sottolinea come i programmi principali di Vividion includano obiettivi multipli di oncologia di precisione e obiettivi di immunologia di precisione, con sforzi in corso su un antagonista del fattore di trascrizione NRF2 per il potenziale trattamento dei tumori mutanti NRF2, così come gli attivatori NRF2 per varie malattie infiammatorie come il colon irritabile. Dopo la chiusura della transazione, che è prevista per il terzo trimestre, Bayer ha detto che Vividion continuerà ad operare come organizzazione indipendente.