“A fuego lento” è il nuovo singolo dei The Bravo

I The Bravo online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “A fuego lento”: il duo salentino torna con un nuovo ed interessante brano

Il nuovo singolo “A fuego lento” nasce da un bisogno di esprimere a pieno delle emozioni, come qualsiasi altra canzone. Racconta di due ragazzi che si conoscono grazie ad una chat di incontri, e che si innamorano l’un l’altro, pian piano. Non un fuoco di paglia estivo, ma un piatto d’amore cucinato con passione e pazienza, cura ed attenzioni, appunto a fuego lento.

Gli stessi The BRAVO descrivono il loro testo: “Questi ragazzi sono degli omosessuali, ma non ci andava di fare riferimento diretto a questo nel testo, quanto alla naturalezza con cui nasce una storia d’amore. Che sia gay o etero non riteniamo necessario specificarlo in questo brano, l’amore è uno ed è grande abbastanza per viverne tutti. Il messaggio intorno al quale ruota l’intero brano è un messaggio di universalità, abbiamo tutti caratteristiche diverse, e questa cosa che ci accomuna ci rende quindi uguali in qualche modo e deve unirci a combattere tutte le forme di discriminazione perché “chi tace acconsente”. E’ quindi parlandone o cantandola che si combatte l’omofobia, facendo informazione e rompendo i tabù, denunciando le discriminazioni, sensibilizzando la società, ribellandosi al bullismo con intelligenza, argomentando con naturalezza ciò che è appunto naturale. Facendo luce e aggiornando le tradizioni, senza necessariamente farne a meno. Soprattutto, si combatte tutelando i diritti umani grazie ad una politica solida e progressista. Ciò di cui abbiamo estremamente bisogno in Italia, per questo ci auguriamo fortemente che venga approvato il Disegno Di Legge presentato da Alessandro Zan sulla tutela dei diritti civili”.

