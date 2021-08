Valentino Prato online con il nuovo singolo

Valentino Prato online su tutte le piattaforme digitali con “Intorno a me”: il singolo non è solo un brano che parla di amore, è un pezzo speciale

“Intorno a me” non è solo un brano che parla di amore. È un pezzo speciale, un racconto penetrante di un uomo che non solo è innamorato di una donna ma dell’ Amore in senso universale, delle sensazioni che suscita, quando siamo innamorati.

Anche se questo Amore è perso ormai da tempo, queste sensazioni le sente ancora sue e dentro il suo cuore. Proprio per questo, lo vede ovunque, “intorno” a se.

Addirittura le cose, gli oggetti, lo riportano con la mente a rivivere e a sentire sulla pelle quei bellissimi momenti con la sua amata. Anche se il tempo è passato, dentro nulla è finito, né cambiato. Da questi sentimenti non si può “fuggire” come canta l’autore e cantante del brano, Valentino Prato.

“Tutti i sogni miei, volano nell’aria insieme a lei”: frase travolgente che trasporta, come il brano stesso: ascoltandolo ci sentiamo come dolcemente cullati dal vento. Una vera ballata del contemporaneo italiano, un percorso verso la serenità di uomo che rivuole la sua vita. Questa profondità di sentimenti traspare tra una parola e l’altra della canzone, toccando i cuori dei nostalgici e dei romantici.

Il mix di ricordi, note intense e la bellissima voce di Valentino Prato, rendono questa canzone una stupenda e armonica melodia tipicamente italiana.. Questo brano è suonato, oltre che dallo stesso Valentino Prato che ne è anche l’ arrangiatore, da Roberto Gallinelli (bassista ufficiale di Laura Pausini), Michele Avella (batterista degli Equipe 84) e da Alessandro Vitiello (chitarrista di Edoardo Bennato). Un vero tripudio di talenti!

Questo prossimo successo è stato creato da un uomo dal grande spessore e valore, definito dalla stampa italiana “il cantautore che incanta”. Dedicato al mondo della musica già dalla giovane età, il partenopeo Valentino Prato è musicista, polistrumentista, autore, arrangiatore e producer. A settembre, l’ uscita del nuovo album dal titolo “ Il posto migliore “ contenente 11 inediti uno piu’ incantevole dell’ altro ma nel frattempo possiamo gustarci la stupenda “Intorno a me”.

