Vaccini a mRNA: Sanofi acquista Translate Bio

Sanofi punta sui vaccini a mRNA e ha acquistato la società biotech statunitense Translate Bio con un accordo da 3,2 miliardi di dollari

Sanofi ha accettato di acquistare la società biotech statunitense Translate Bio in un accordo da 3,2 miliardi di dollari, scommettendo sulla tecnologia dei vaccini a mRNA di prossima generazione che avranno un utilizzo anche oltre la pandemia COVID-19.

Sanofi ha detto che avrebbe acquisito tutte le azioni in circolazione di Translate Bio per 38,00 dollari per azione in contanti, che rappresenta un valore complessivo di circa 3,2 miliardi di dollari. Sanofi prevede di completare l’acquisizione nel terzo trimestre del 2021.

I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato l’accordo, e l’amministratore delegato di Translate Bio e il più grande azionista della società statunitense lo hanno sostenuto. Le azioni della casa farmaceutica francese sono salite dello 0,3% nelle prime ore del mattino.

“Translate Bio aggiunge una piattaforma tecnologica mRNA e forti capacità alla nostra ricerca, avanzando ulteriormente la nostra capacità di esplorare la promessa di questa tecnologia per sviluppare sia vaccini che terapie best-in-class”, ha detto Paul Hudson, il CEO di Sanofi.

L’offerta di Sanofi di 38 dollari rappresenta un premio del 30,4% sul prezzo delle azioni di chiusura del 2 agosto della società quotata a New York.

L’offerta di Sanofi per Translate Bio segna l’ultimo interesse da parte di una grande azienda farmaceutica nella tecnologia mRNA, dopo il suo comprovato successo nei vaccini COVID-19 sviluppati da Pfizer/BioNTech e Moderna.

“Dal COVID, i vaccini mRNA hanno avuto un grande impatto sul futuro della R&S dei vaccini e l’obiettivo più ovvio per la prossima generazione di vaccini mRNA è l’influenza”, ha scritto l’analista Liberum in una nota informativa.

L’approccio dell’RNA messaggero (acido ribonucleico), un’area di competenza di Translate Bio, istruisce le cellule umane a produrre proteine specifiche che producono una risposta immunitaria a una data malattia. Sanofi e Translate Bio hanno unito le forze l’anno scorso per sviluppare un vaccino COVID-19 basato sull’mRNA. Nel terzo trimestre si aspettano risultati intermedi del loro studio clinico di fase I/II.

Le due aziende stanno anche esaminando i vaccini a mRNA per diverse malattie infettive e a giugno hanno iniziato un trial di fase I per valutare un possibile vaccino a mRNA contro l’influenza stagionale.

La rivale Moderna nel mese di luglio ha lanciato un trial di Fase I/II su un possibile vaccino antinfluenzale a mRNA.

L’amministratore delegato di Translate Bio e il suo maggiore azionista, Baupost Group, hanno firmato impegni vincolanti per sostenere l’accordo. Le loro azioni combinate con quelle già detenute da Sanofi rappresentano circa il 30% delle azioni totali di Translate Bio in circolazione.

L’interesse di Sanofi arriva dopo un anno difficile per la casa farmaceutica francese dopo essere rimasta indietro rispetto ai rivali nella corsa al vaccino COVID-19, un colpo importante per il CEO Hudson che è entrato in azienda quasi due anni fa. Sanofi ha avvertito l’anno scorso che il suo tradizionale vaccino COVID-19 a base di proteine sviluppato con GlaxoSmithKline ha mostrato una risposta immunitaria insufficiente nelle persone anziane, ritardando il suo lancio fino alla fine del 2021 in quanto è stato necessario sviluppare un nuovo vaccino. Hudson è sotto pressione crescente per ridurre la dipendenza dell’azienda da Dupixent, il suo trattamento per l’eczema.

Translate Bio, creata nel 2016, non ha lanciato alcun farmaco sul mercato, ma il suo prodotto polmonare in fase clinica che utilizza la sua piattaforma mRNA è in fase di test come trattamento inalatorio per la fibrosi cistica in uno studio clinico di fase I/II.

Sanofi ha creato un forziere per potenziali accordi l’anno scorso, quando ha venduto metà della sua quota del 20,6% in Regeneron per 6,1 miliardi di dollari. Hudson, che è subentrato nel 2019, ha definito una nuova strategia per Sanofi concentrandosi su aree di crescita come l’oncologia e le malattie rare.