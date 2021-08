“Stella cadente” è il nuovo brano di Piro

Il nuovo singolo dell’artista romano Piro brucia fra i fuochi fatui di amori brevi ma intensi, come le stelle cadenti. Il videoclip è su YouTube

Già disponibile in digitale ora è disponibile su YouTube il videoclip di STELLA CADENTE, il nuovo singolo di Dario Piroli in arte PIRO, prodotto da Leo Marchi e Michele Manca e pubblicato per Satellite Records.

Dopo La guerra dei sensi, Il sesso cambia tutto, Serie A e soprattutto l’ultimo e toccante singolo Piume dello scorso aprile, l’artista romano è pronto a tornare confermando, ancora una volta, la capacità di tendere la mano verso un percorso musicale tra cantautorato e rap, da sempre in continuo mutamento.

Stella cadente nasce durante il secondo lockdown, ripensando alla fine di un rapporto sentimentale. Il titolo richiama proprio la rapidità e la bellezza di quegli amori brevi, ma intensi, a cui si torna indietro con la mente con un retrogusto di malinconia. Così come la sonorità pop del brano, più leggera, morbida e fresca del precedente, che incontra un pizzico di nostalgia, evolvendo verso il rock al termine della canzone.

“La malinconia e la solitudine sono due stati d’animo fondamentali nella mia vita, mi permettono di riflettere e successivamente scrivere canzoni, mi permettono di vivere con distacco le dinamiche della società, ma anche di essere me stesso per poi poter comunicare qualcosa al pubblico”, racconta Piro.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Nino Villani, che contrappone perfettamente le sensazioni nostalgiche dell’artista al mood più leggero del sound della traccia. Sullo sfondo di una giornata in famiglia, passata insieme a tavola e davanti al pianoforte, Piro canta “sono solo a fare a schiaffi contro il mondo e non mi perdono”. Pur circondato da tante persone, la mente richiama quell’amore fugace e la sensazione di solitudine che, prima o poi, lascia nelle vite e sulla pelle di tutti.