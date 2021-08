Startup Builder: parte la nuova edizione

Al via la nuova edizione di Startup Builder, l’incubatore che permettedi capire se l’idea di business può avere successo grazie all’aiuto di 100 mentor

Da pochi giorni è possibile candidarsi allo Startup Builder, il programma di incubazione di Startup Geeks, che permette in 12 settimane di capire se la propria idea di business ha un futuro grazie ad un processo strutturato di formazione imprenditoriale e mentorship. La partenza ufficiale sarà il 20 Settembre e terminerà il 12 Dicembre.

Nelle precedenti edizioni hanno partecipato circa 300 startupper, supportati da un pool di circa 100 mentor provenienti da grandi corporate come Linkedin, Amazon, Boston Consulting Group e altri, che hanno messo la loro expertise in aiuto delle giovani nuove generazioni di imprenditori e imprenditrici.

Dei partecipanti, l’82% ha continuato a lavorare alla propria idea di business e il 34% ha poi effettivamente costituito la società e fondato la startup e 25 di loro hanno anche raccolto i primi capitali per un totale 1,4 milioni di euro.

“Il nostro percorso di incubazione non promette di fondare una startup di successo. Promette di ottenere conoscenze, competenze e una mentoring esclusiva per capire se la propria idea di business ha un futuro e in caso il processo di validazione risulti essere positivo, di avere le basi per portare l’azienda sul mercato e farla crescere in modo consapevole.” spiega Giulia D’Amato, co-founder di Startup Geeks.



Il percorso di incubazione: 12 settimane, 5 sprint e un pitch day per le migliori

Per accedere al percorso di incubazione c’è bisogno di candidarsi: “questo step è fondamentale perché alcune idee di business già alla loro presentazione risultano essere fallaci e dunque sappiamo a priori che difficilmente avranno un futuro” spiega Alessio Boceda, co-founder di Startup Geeks.



Coloro che verranno selezionati verranno associati ad un mentor che per 12 settimane li seguirà nel percorso che prevede 5 sprint diversi in cui si effettuano tutte le analisi propedeutiche a creare i documenti necessari per presentarsi agli investitori e avere la chance di ottenere un primo round di finanziamento per dare un boost al proprio progetto.

Infatti, al termine delle 12 settimane, avviene un’ulteriore selezione e le 15 migliori startup si presenteranno ad un pool di 70 investitori in un “pitch day”: nelle ultime edizioni, dopo questo evento 25 startup hanno ottenuto investimenti per un totale di 1,4 milioni di euro.

Chi ha partecipato allo Startup Builder

Data la natura dell’incubatore totalmente online, hanno partecipato al programma founder provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi esteri.

Sono per lo più uomini, sebbene il numero di fondatrici donne è del 27%, una statistica già sopra la media italiana, ma che Startup Geeks punta a incrementare ulteriormente, e con un’età media di 33 anni; tuttavia non mancano startupper diciottenni freschi di studi e chi vorrebbe aprire la propria startup dopo la pensione!

“Ciò che vogliamo è che lo Startup Builder diventi la possibilità per chi ha un’idea di business di compiere i passi per portarla sul mercato in modo consapevole. Una possibilità estesa a chi non vive in grandi città, a donne e uomini di tutte le età, anche dipendenti che dopo la loro giornata lavorativa si connettono su una piattaforma online in grado di dargli tutti gli strumenti per realizzare il proprio sogno imprenditoriale.” concludono i fondatori di Startup Geeks.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina di candidatura al seguente link: https://builder.startupgeeks.it/startup-builder