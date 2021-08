Mother Afrika è il nuovo album di Roberto Zanetti 4Tet

Mother Afrika: il nuovo album di Roberto Zanetti 4Tet. Le origini del jazz, l’amore per l’Africa, un omaggio a figure femminili nel disco

“Da una vita pensavo di realizzare un disco sull’Africa e le origini della musica jazz. Il tempo avuto a disposizione durante il Lockdown mi ha consentito di realizzarlo. Ho sempre suonato blues, lo ritengo la musica dell’anima. La prima volta che l’ho ascoltato, ho capito che era la mia musica.” Un sogno, una dedica, un impegno artistico e quindi umano quello di Roberto Zanetti, compositore e pianista veneto, che presenta il suo settimo album Mother Africa. “Sono convinto che la cultura afroamericana sia la radice della musica del XX e XXI secolo. Ho cercato di renderle omaggio attraverso la forma del call and response, che era all’origine dei primi canti africani, che si sono poi sviluppati attraverso i gospels, gli spirituals, il blues, il funk fino ad arrivare alle nuove forme espressive contemporanee. Ho elaborato per Mother Afrika una scrittura e una pronuncia attuale ed orecchiabile”.

Un concept con una forte vena civile, un racconto musicale di storie afro-americane al femminile: la forza di Wilma Rudolph, il coraggio di Rosa Parks, la genialità di Katherine Johnson, lo straordinario talento di Nina Simone. “Mi sono appassionato alle loro storie e alle loro azioni, che hanno reso il mondo un posto migliore e la musica diventa uno strumento per abbattere barriere e portare a riflettere sui diritti umani ancora violati ai nostri giorni”. La ricca attività artistica del compositore e performer Roberto Zanetti si contraddistingue per la coesistenza delle culture sia classica che jazz, dalle quali scaturiscono sia una contrastante corrispondenza, sia una pacifica discordanza.

Anche per questo settimo album i suoi compagni di viaggio sono Massimo Chiarella, Luca Pisani e Valerio Pontrandolfo. “Oltre ad essere dei grandi professionisti, conoscono la mia personalità e il mio stile musicale. Nonostante la vita dei jazzisti sia fatta di strade parallele, quando ci incontriamo abbiamo un’intesa immediata e un interplay che ci consente di sviluppare i temi lavorando insieme all’arrangiamento in maniera spontanea.” Mother Afrika si arricchisce anche della partecipazione di Nicolò Sordo, voce recitante del primo e ultimo brano. “Abbiamo scelto la poesia Africa di David Mandessi Diop, poeta di madre camerunense e padre senegalese, personalità di spicco nel movimento filosofico letterario Nègritude, perché ci offre uno sguardo dell’Africa vista da lontano”.

Mother Afrika sarà presentato in concerto per tutta la penisola partendo dalla Sicilia grazie all’impegno di Comar23 Edizioni. Otto date per un imperdibile appuntamento all’insegna del jazz dall’impegno civile.

Roberto Zanetti: piano

Valerio Pontrandolfo: tenor sax

Luca Pisani: double bass

Massimo Chiarella: drums

Nicolò Sordo: reciting voice

Mother Afrika:

01. Mother Afrika (intro)

02. Bud’s Power

03. Black Boy

04. Ballad For Afrika

05. Wilma Rodolph

06. Jungle Mood

07. Rosa Parks

08. Nina

09. Katherine Johnson

10. La Concha

11. Avalon Blues

12. Mother Afrika (ending)

Info: Comar23 Edizioni Musicali

per acquisto copie Mother Afrika:

