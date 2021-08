Love for sail di Lady Gaga uscirà a ottobre 2021

Per coloro che sentono la mancanza di Lady Gaga, tranquilli…Lady Germanotta sta per tornare nelle vostre orecchie. Ormai star anche sul grande schermo – grazie ad A Star is Born e l’imminente House of Gucci – la pop star arriva l’1 ottobre con Love for sale, il nuovo progetto discografico con Tony Bennett che contiene anche un omaggio a Cole Porter. Non è la prima volta che i due artisti uniscono le loro voci. Nel 2014 hanno collaborato per il progetto Cheeck to Cheeck, che si è aggiudicato un Grammy.

DATA DI USCITA

Love for sale come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) verrà rilasciato l’1 ottobre.

LOVE FOR SALE, LA TRACKLIST

Standard edition:

It’s De-Lovely Night and Day Love for Sale Do I Love You (Gaga solo) I’ve Got You Under My Skin I Concentrate on You I Get a Kick Out of You So in Love (Bennett solo) Let’s Do It (Let’s Fall In Love) (Gaga solo) Dream Dancing

Deluxe edition: