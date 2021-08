Dolce Vita è la nuova Limited Edition di Baci Perugina

Baci Perugina celebra l’eccellenza italiana con Dolce&Gabbana e dà vita ad un capolavoro di gusto e glamour: “Dolce Vita”

Baci Perugina presenta la nuova Limited Edition con la creatività di Dolce&Gabbana, una specialità dal nome “Dolce Vita” che celebra l’eccellenza italiana nel mondo. I Baci Perugina Dolce Vita sono unici nel gusto e nella confezione: un incontro perfetto tra sapore e originalità che unisce artigianalità, saper fare italiano e bellezza in un’inedita esperienza di piacere.

I Baci Dolce Vita sono ispirati alla maestria degli esperti cioccolatieri della Scuola del Cioccolato Perugina e dalla creatività di Dolce&Gabbana.

Oggi, il mondo del cioccolato è sempre più cultura, stile, innovazione, ricerca, gusto. L’incontro tra l’esperienza dei maestri cioccolatieri con Dolce&Gabbana, ha dato vita a questa nuova creazione che vuole donare ai consumatori un prodotto assolutamente unico e in grado di far entrare, ancora una volta, i Baci Perugina nella storia. I Baci, fin dalla loro ideazione, hanno innovato e rivoluzionato. Questa Limited Edition vuole conquistare il cuore di milioni di italiani e degli Italian Lovers, ovvero tutti coloro che, in ogni parte del Pianeta, amano l’Italia e il vivere all’italiana.

Dolce Vita è un viaggio nei codici, nei profumi e nei colori dell’anima italiana frutto di una nuova armonia di gusto e consistenze: il morbido cuore al gianduia, la fresca granella al gusto di limone e la croccante nocciola intera, il tutto avvolto da un sublime cioccolato bianco con note di vaniglia. Una delicata pralina che evoca la tradizione artigianale siciliana: in particolare nel gusto di limone, un agrume che è l’espressione perfetta delle atmosfere mediterranee, un elemento decorativo che figura spesso tra le ispirazioni della produzione creativa di Dolce&Gabbana.

La tradizione di Baci Perugina, creati con amore dal 1922, e la creatività di Dolce&Gabbana, si uniscono oggi in un progetto di ampio respiro in cui si rifletteranno il fascino e l’amore per l’Italia, la moda e il gusto. La Limited Edition Dolce Vita sarà resa ancora più speciale dalle 35 frasi di Domenico Dolce e Stefano Gabbana custodite una in ogni pralina.