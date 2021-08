Comunicazione e Advocacy per il Terzo settore: fuori il libro

Il Cnr-Irpps pubblica un volume su “Comunicazione e Advocacy per il Terzo settore” a cura di Maria Cristina Antonucci edito da Elena Zanella Editore

E’ stato pubblicato il volume “Comunicazione e Advocacy per il Terzo settore” di Maria Cristina Antonucci dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Cnr-Irpps), edito da Elena Zanella Editore.

Il libro presenta, in modo chiaro e accessibile, i principi per la comunicazione e l’advocacy (la comunicazione promozionale costruita attorno alla diffusione di una identità pubblica coerente e distintiva) utili per gli Enti del Terzo Settore che intendano aprirsi rispetto a imprese, amministrazioni, cittadini e altre realtà del terzo settore. In questo senso, il libro pone in luce i principi della comunicazione, ne analizza la dimensione esterna e la valenza interna, raccontando le proprie azioni, descrivendo i valori, costruendo relazioni e rafforzando i legami organizzativi; ne descrive lo specifico approccio dedicato alla promozione dell’immagine pubblica, anche mediante il ricorso a strumenti operativi, come il piano di comunicazione e il piano di advocacy.

L’autrice, Maria Cristina Antonucci, dopo un dottorato di ricerca in Sociologia dei fenomeni politici, è attualmente ricercatrice in Scienze Sociali presso il Cnr-Irpps e docente di Comunicazione e politica presso Sapienza Università di Roma. Il suo interesse per la dimensione comunicativa e l’apertura al sistema istituzionale del mondo del sociale l’ha portata a svolgere attività di ricerca, formazione, saggistica, informazione e dida!ica sul tema con diversi enti di terzo settore. Oltre al presente volume, ha pubblicato altri contributi scientifici quali: capitoli di rapporti, volumi e articoli sul tema del terzo settore, tra cui “Lobbying e terzo settore: un binomio possibile?” nel 2014 e “Da advocacy a trasparenza. Un glossario per il terzo settore” nel 2016.

