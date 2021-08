Al Super Nintendo World nasce l’area Donkey Kong

Giungla, banane e, ovviamente, i barili. Procedono i lavori per espandere il Super Nintendo World con una nuova area dedicata a Donkey Kong. Il parco a tema giapponese, inaugurato agli Universal Studios Japan di Osaka lo scorso marzo, si arricchisce con nuovi personaggi dell’universo Nintendo.

L’area

Sebbene non sia ancora stata annunciata, nei rendering iniziali del parco era prevista una zona immersa nella giungla con i classici elementi della saga.

A quanto pare, i lavori per la costruzione sono già iniziati e le immagini sono trapelate in rete. Dopotutto Donkey Kong è un personaggio fondamentale nel mondo di Nintendo. Basti pensare che la primissima apparizione di Super Mario è stata proprio nel videogioco del 1981 di Donkey Kong, dove fu protagonista con il nome Jumpman. Non resta che aspettare ulteriori news come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).