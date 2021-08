Tumori: screening per la diagnosi precoce si aggiornano

Il test del PSA per il tumore della prostata è oggetto di intenso dibattito tra gli oncologi perché, a differenza dello screening per il tumore del colon-retto, della mammella e della cervice uterina, l’esito dell’esame non è sempre attendibile e anche per questo il rapporto fra rischi e benefici non è così nettamente positivo. Da una parte sottoporsi al test può ridurre la probabilità di morire per tumore della prostata in alcuni uomini. Dall’altra parte, il test del PSA può portare all’identificazione di tumori a lentissima crescita che non avrebbero messo in pericolo la vita del paziente, avviando inutilmente un percorso terapeutico con complicanze potenziali non irrilevanti, come incontinenza e disfunzione erettile. Anche per queste ragioni in Italia il test del PSA non fa parte degli screening offerti gratuitamente alla popolazione.

L’USPSTF raccomanda che la decisione di sottoporsi periodicamente a test del PSA per gli uomini di età compresa tra 55 e 69 anni venga fatta a livello individuale: ogni uomo deve discutere con il medico i potenziali rischi e benefici, e prendere una decisione anche in base alle proprie preferenze. L’USPSTF ha riconosciuto che probabilmente il test offre maggiori benefici agli individui con una storia familiare di tumore della prostata rispetto agli altri, ma gli esperti non hanno formulato una raccomandazione specifica per questa categoria. “In uno sforzo teso verso la personalizzazione dell’uso del test del PSA, in contrasto con la strategia ‘a taglia unica’ del passato, sulla base dei nostri risultati suggeriamo di dividere gli uomini con familiarità in 5 gruppi diversi in modo da essere in grado di proporre una selezione più accurata delle persone e interventi di prevenzione che tengano conto dei loro livelli di rischio” scrivono gli autori dello studio. Questa proposta potrebbe in futuro essere incorporata da alcune linee guida.

FONTE: AIRC