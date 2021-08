Silvia Cecchini online con il nuovo brano “Pino Daniele”

“Pino Daniele” è il nuovo singolo di Silvia Cecchini, pubblicato per l’etichetta riminese Yourvoice Records e disponibile sulle piattaforme streaming

Le canzoni, come i profumi, sanno farci rivivere esattamente le sensazioni provate in momenti passati. Sanno proiettarci dentro ricordi e sensazioni mai dimenticate. Come un interruttore riaccendono in un attimo le stesse emozioni.

Di questo parla “Pino Daniele” , un brano estivo dalle sonorità mediterranee che si basa proprio sul ricordo di un amore intenso e del legame indivisibile che ha questa situazione con una canzone del grande cantautore partenopeo.

Si tratta di un amore recente, appena finito e da cui è difficile distaccarsi. Sono forti i richiami all’artista da cui il brano prende il titolo, personaggio fortemente innovativo e icona della musica italiana.

“Ogni storia porta con sé una colonna sonora e, in questo caso, viene associata al brano Quando di Pino Daniele. È un brano che mi affascina molto, perché lo trovo contemporaneamente passionale e coinvolgente”, dichiara Silvia Cecchini a proposito del suo nuovo brano.

Biografia

Silvia Cecchini è una giovane ragazza di Urbino di 26 anni che divide la sua vita tra l’amore per il canto e la passione per la matematica. È infatti laureata in ingegneria informatica e dell’automazione. Al momento sta continuando gli studi di specializzazione in ingegneria, senza perdere mai di vista il suo primo obiettivo: la musica. Dopo un’esperienza con una compagnia di musical durata quattro anni, Silvia ha iniziato ad esibirsi in serate, eventi e concerti privati. Ha avuto l’opportunità di esibirsi su importanti palchi tra cui l’Auditorium Massimo di Roma con l’orchestra dal vivo, è stata finalista ad Area Sanremo 2017 e ha partecipato alla Milano Music Week 2019. Ha partecipato al contest di Radio Deejay a Riccione nel 2019 e nel 2020. Ha preso parte a molti stage con importanti artisti del panorama italiana, tra cui Bungaro e Beppe Vessicchio. Lo scorso dicembre Silvia Cecchini ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Ossigeno”. A luglio 2021 arriva l’ultimo brano, “Pino Daniele”.

