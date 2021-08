Previsioni meteo 22 agosto 2021: oggi il picco del caldo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 22 agosto 2021: ultime ore di caldo con l’anticiclone africano, da domani arrivano le piogge e il fresco

La nuova ondata di caldo africano che nel fine settimana ha interessato l’Italia ha le ore contate. Le condizioni meteo infatti sono in evoluzione, con l’anticiclone che nelle prossime ore abbandonerà gran parte della Penisola. Al suo posto, in arrivo piogge e temporali con un brusco calo delle temperature. Nella giornata di oggi avremo ancora tempo stabile, ad eccezione dei primi disturbi solo al Nord tra pomeriggio e sera, con caldo senza eccessi secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana avremo novità di rilievo, con l’anticiclone che arretrerà lasciando spazio a correnti fresche e all’arrivo di una perturbazione. Da domani a mercoledì avremo piogge al Nord e successivamente anche sulle regioni centrali. A seguire, entro il prossimo weekend, il clima risulterà prevalentemente stabile con poche piogge. Da confermare una nuova rimonta anticiclonica per gli ultimi giorni del mese.

Intanto per oggi, domenica 22 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge o temporali sui rilievi alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento a partire dai settori alpini con piogge e temporali e in locale sconfinamento, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora piogge e temporali su Alpi e Prealpi e in sconfinamento verso le pianure, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni e locali addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse sulle zone interne e ampi spazi di sereno altrove, locali piogge sulla Calabria. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

In Calabria tempo stabile in mattinata con ampie schiarite alternate a qualche nube; al pomeriggio locali temporali attraverseranno i settori interni della regione per poi esaurirsi in serata.

Temperature minime e massime stabili al Centro-Nord, in aumento al Centro-Sud.

