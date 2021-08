Passione Live – The next generation fa tappa a Campobasso

Passione Live – The next generation arriva al Campobasso Summer Festival: appuntamento al parco “E. De Filippo” con inizio alle ore 21:00

Campobasso: lunedì 23 agosto, presso il parco “E. De Filippo”, quartiere San Giovanni, alle ore 21.00; di scena uno spettacolo attuale ed unico, capace di stupire, emozionare e far divertire il pubblico, ma soprattutto di fargli scoprire il desiderio di perdersi nel cuore pulsante di una città senza tempo (Napoli) dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo.



Passione Live – The next generation ha come finalità naturale quella di far rivivere la musica napoletana calandola in un contesto contemporaneo e facendone riscoprire i classici, ma non solo, alle vecchie e nuove generazioni, e creare un forte legame con il territorio, promuovere e consolidare al di fuori dei confini campani e nazionali la conoscenza delle “risorse buone” della città di Partenope, veicolando l’immagine di Napoli a livello internazionale attraverso il linguaggio universale della musica.



Protagonisti della serata i più interessati cantanti e musicisti della nuova scena musicale napoletana: Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro, Gnut, Flo, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, accompagnati sul palco da musicisti d’eccellenza come Marco Caligiuri (batteria), Gigi Scialdone (chitarre acustiche e Plettri), Fofò Bruno (chitarre elettriche), Caterina Bianco (tastierista) e Ernesto Nobili (direzione musicale e basso). Special guest della serata Raiz (Almamegretta).



Passione Live – The next generation nasce dalla spinta artistica di una nuova generazione di interpreti, così come la precedente (negli anni 80 e 90); capace di far avvicinare i giovani ascoltatori alla canzone napoletana sia classica che moderna. La scelta del nome in inglese esprime volutamente le forti ambizioni di diffusione internazionale.

Lo spettacolo prevede una scaletta ricca di sorprese, duetti e riproposizione di brani classici come Carmela, Vesuvio, Scetate, Maruzzella, Tu si ’na cosa grande, Era de maggio, Indifferentemente, Comme facette mammeta, Brigante se more, Passione, Cu’mme e Napul’è, alternate alle nuove hit di oggi come Nove Maggio (Liberato), ’O sciore e ’o viento (Foja), Lu cardillo (24Grana), Nun te scurdà (Almamegretta), L’ammore o’ vero (Gnut) e tanti altri brani per circa due ore di un intenso e travolgente spettacolo.

PASSIONE

Live The Next Generation

23 agosto dal vivo al

Campobasso Summer Festival

presso parco “E. De Filippo”

inizio ore 21:00

Biglietti primo settore: 10 euro

Biglietti secondo settore: 8 euro



prevendite attive a questo link:

https://www.amtm.it/tkt04/web/ticket.php#!/EventDetails/id:16/date:23.8.2021

è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

Link ufficiali

https://www.arealive.it/artisti/passione-live-the-next-generation/

https://www.facebook.com/passionelive/