Marcella Garau pubblica il “Prontuario dello scrittore”

Nelle librerie e online "Prontuario dello scrittore: Scrivere Pubblicare Vendere" di Marcella Garau: un manuale dedicato alla scrittura e al mondo dell'editoria

Il “Prontuario dello scrittore: Scrivere Pubblicare Vendere” di Marcella Garau è un manuale dedicato alla scrittura e al mondo dell’editoria. L’editor Marcella Garau, in modo semplice ed efficace, risponde degli interrogativi più frequenti che nascono nei forum e nei gruppi di discussione degli scrittori emergenti ed esordienti.

Il “Prontuario dello scrittore: Scrivere Pubblicare Vendere” di Marcella Garau, tratta di vari argomenti come per esempio la revisione del testo, la ricerca di un editore, dubbi interpretativi del contratto di edizione, i criteri di scelta del correttore di bozze, come scrivere una sinossi o una quarta di copertina, approdando alla promozione.

“Ho cercato di illustrare in modo sintetico, e spero esaustivo, il mondo dell’editoria, un mondo veramente complesso ” così l’autrice descrive in sintesi la sua opera, e continua “e spiegare gli interrogativi che spesso gli scrittori emergenti ed esordienti si pongono”.

L'Autrice

Marcella Garau sarda purosangue , da sempre nel mondo dell’editoria prima come dipendente di una piccola casa editrice, poi come editore e, infine, come editor e consulente editoriale.

