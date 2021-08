I TesseracT pubblicano “Tourniquet (P O R T A L S)”

I TesseracT pubblicano online la performance completa di “Tourniquet (P O R T A L S)”, nuovo estratto da “P O R T A L S“

Nel dicembre 2020, i TesseracT hanno invitato i loro fan a P O R T A L S, un concetto ambizioso creato per essere una fuga in un periodo di isolamento. L’esperienza cinematica dal vivo ha fuso la loro performance musicale con un suggestivo utilizzo delle luci con effetti sorprendenti insieme a una sceneggiatura strutturata a capitoli. La band per offrire allo spettatore un’esperienza completamente nuova e unica, ha così spinto al massimo la sua forza creativa.

Lo show P O R T A L S ha visto la band eseguire 14 canzoni che hanno abbracciato tutto il loro repertorio in una performance che è durata più di 2 ore, dove non sono mancati i brani preferiti dai fan, singoli e tracce mai eseguite prima dal vivo come “Tourniquet”.

Il bassista Amos Williams dichiara: “Volevamo trovare un equilibrio tra le canzoni preferite dai fan e i momenti più profondi dello spettacolo e Tourniquet decisamente rispecchia entrambe queste caratteristiche. Non l’avevamo mai eseguita prima dal vivo. È una traccia così potente che era veramente importante avesse un grande impatto visivo. E il team di Tom Campbell (LD), Dan Briggs (Laser) e Richard Oaks (DP) ha davvero dato il meglio di sé. Quando abbiamo rivisto questo filmato è stato ipnotico. Ancora una volta, questa canzone mette in evidenza quanto sia stato meraviglioso il lavoro di squadra. I colori, l’atmosfera, l’aspetto cinematografico, tutto si intreccia per portare la canzone ad un altro livello“

“Tourniquet” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali come singolo da giovedì 5 agosto.

Kscope è orgogliosa di presentare questo evento unico a un pubblico più ampio per la prima volta. Il film e la colonna sonora saranno pubblicati in multiformato tra cui Blu-Ray, soundtrack in triplo LP e limited edition deluxe a 4 dischi, il 27 agosto 2021.

P O R T A L S uscirà nei seguenti formati con preordini disponibili QUI sul webstore dei TesseracT e sullo store di Kscope dal 17 giugno e su altri rivenditori dal 18 giugno

LIMITED EDITION DELUXE 4 DISC BOOK EDITION contiene:

Blu-ray & DVD: P O R T A L S main feature • Documentario dietro le quinte • Live In The Lockdown • P O R T A L S in audio alta risoluzione (tutto BD/DVD audio 48/24 PCM Stereo)

2CD P O R T A L S soundtrack

Sontuoso set con un libro di 40 pagine contenente immagini esclusive, ampie note di copertina di Amos Williams e una art print numerata individualmente

Il webstore della band venderà esclusivamente un numero limitato di questa edizione con le art print firmate da TesseracT – disponibile dal 17 giugno

BLU-RAY EDITION contiene: P O R T A L S main feature • Documentario dietro le quinte • Live In The Lockdown • P O R T A L S in audio alta risoluzione (48/24 PCM Stereo)

3LP Gatefold / Edizione 2CD / digitale contengono: colonna sonora della straordinaria esperienza cinematografica dal vivo P O R T A L S, con brani che abbracciano la carriera della band fino ad oggi, tra cui Nocturne, Seven Names & King

La band suonerà i suoi primi spettacoli dal vivo, dopo quasi due anni, questo novembre e dicembre, ospiti speciali dei Trivium nel Regno Unito e in Europa, oltre a tornare sui in Nord America nel 2022 (vedi il sito della band per i dettagli).

