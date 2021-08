Sarah Michelle Gellar doppiatrice in “Masters of the Universe”

Sarah Michelle Gellar presta la voce all’eroina di “Masters of the Universe: Revelation” di Netflix e Mattel Television

Visto il suo nutrito curriculum, non è una sorpresa vedere, o in questo caso sentire, Sarah Michelle Gellar interpretare l’eroina della nuova serie animata Masters of the Universe: Revelation di Netflix e Mattel Television. Questo sequel della serie cult degli anni ’80 riprende il filo della storia dall’ultima apparizione dei leggendari personaggi alcuni decenni fa. Dopo una battaglia cataclismica tra He-Man (Chris Wood) e Skeletor, (Mark Hamill) Eternia è in frantumi e i guardiani di Grayskull sono dispersi. Nonostante decenni di segreti abbiano dilaniato la malandata banda di eroi, Teela (Gellar) farà il possibile per riunirla e risolvere il mistero della spada del potere scomparsa, in una lotta contro il tempo per salvare Eternia ed evitare la fine dell’universo.

Prima del debutto della serie, Gellar parla di come sia rimasta colpita dalla storia di Teela, racconta come è stato lavorare insieme allo showrunner e produttore esecutivo Kevin Smith e annuncia di voler guardare la serie insieme ai propri figli.

Qual è stato il tuo primo incontro con il franchise Masters of the Universe?

Da piccola conoscevo il franchise e la serie televisiva. La frase “Per il potere di Grayskull!” mi fa l’effetto di una canzone dell’infanzia che non senti da anni, ma nell’istante in cui la ritrovi te la ricordi parola per parola. Prima di iniziare a lavorare a Revelation ho fatto un po’ di ricerche, cercando di ricordare i vari intrecci tra i personaggi. Il bello di Masters of the Universe è che è una storia classica sulla possibilità di scegliere il bene e che il bene trionfa sul male. È una storia che parla di persone che commettono errori, ma che imparano anche dai propri errori… tutti temi sempre attuali.

Che cosa ti ha colpito della storia e del personaggio di Teela in Revelation?

Tutti quelli che mi conoscono sanno che ho un debole per l’eletta, la ragazza che non sa di essere speciale finché non scopre che è lei a detenere tutti i poteri che contano. Questa per me è la lezione di vita più importante, da imparare e da tramandare come donna, che cerco di insegnare a mia figlia: puoi fare qualsiasi cosa che vedi fare agli altri. Devi solo decidere cosa fare e credere in te stessa. La storia di come Teela scopre il proprio potere e la propria verità per trovare il proprio ruolo è fondamentale.

Sei diventata famosa per aver interpretato e per aver prestato la voce a donne forti, come Buffy Summers di Buffy l’ammazzavampiri e la Settima Sorella di Star Wars: Rebels, tra le altre. Sono ruoli che cerchi di proposito o è una tendenza naturale della tua carriera artistica?

Entrambe le cose. Credo che il motivo principale per il quale sono sempre stata attratta dal personaggio di She-Ra nella serie originale di Masters of the Universe è che da piccola mi mancavano donne forti dalle quali prendere ispirazione. La mia fortuna è stata di poterle interpretare e dar loro vita, creando molti esempi e alternative per permettere alle ragazzine di oggi di capire la forza femminile. Il ruolo principale della narrazione è quello di influenzare le persone interpretando personaggi memorabili: sono questi i personaggi migliori nei quali immedesimarsi.

Come è stato lavorare con Kevin Smith?

Kevin mi ha mandato un’email e io sono sempre stata una sua grande fan… adoro Clerks – Commessi, Generazione X e penso che sia un grande, ma non avevo mai lavorato con lui. Dopo aver letto un paio di copioni di Revelation, ho subito pensato “È davvero forte”. Ho fatto quasi tutte le registrazioni da casa per colpa del COVID-19, da un piccolo studio che ho adibito nell’ufficio di mio marito. Abbiamo lavorato molto tramite Zoom, ma Kevin era così partecipe e presente che è stata un’esperienza davvero speciale… e non è certo una cosa facile.

Guarderai Revelation con la tua famiglia?

Non vedo l’ora. Loro sono tutti al settimo cielo e io sono contenta che finalmente possano vedere qualcosa alla quale ho partecipato.

Masters of the Universe: Revelation è già disponibile su Netflix.