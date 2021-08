Roy Paci con Etnagigante regala 2 nuove uscite disponibili online in streaming: “Meloni” di Allafineguglielmo e “Skifo” di Torto

Entusiasmo, professionalità ed innovazione sono le chiavi del successo di Etnagigante, una delle realtà discografiche più solide e professionali, presente nel mercato italiano da oltre 25 anni.

Guidata dal talento e dall’ingegno di Roy Paci, la label si pone unico obiettivo, quello di portare nel Belpaese una nuova accezione di musica, che fonda le sue radici nelle vivaci e frizzanti sonorità mediterranee, sorte dal cuore pulsante della coloratissima Sicilia, puntando tutto sui giovani talenti emergenti ed allargando gli orizzonti, attraverso una concezione avveniristica di contaminazione ed interscambio musicale e, conseguentemente, culturale.

Un’anima poliedrica, dinamica, attenta alle mutevoli esigenze di un mercato sempre più esigente e complesso, in grado di cogliere ed anticipare le nuove tendenze con un’ottica stimolante e fortemente sperimentale che, grazie a competenza ed ambizione, scommette su una rosa di artisti variegata, proveniente da diverse scene per genere ed attitudine; differenti estrazioni musicali che trovano la loro connessione, il loro punto di incontro, nella vision all’avanguardia di Etnagigante, che si traduce in totale fluidità, libertà da schemi e classificazioni di ogni tipo, in commistione con svariati linguaggi; in poche parole, esseri umani creativi proiettati nel futuro.

«Ho sempre creduto nel potere terapeutico della musica – dichiara Roy Paci –, nella sua capacità di essere un potentissimo strumento in grado di sanare l’anima, di colmare vuoti e tutto ciò è fondamentale per l’essere umano, oggi più che mai. In un periodo così buio per il mondo intero, lavorare con giovani artisti mi ha regalato grande energia e vibrazioni positive. Etnagigante è la loro casa. La nostra factory è un luogo dove potersi esprimere, trarre ispirazione e sostegno sentendosi parte di una “family”. Che dire, Etnagigante provoca indipendenza!».

Ed è proprio attraverso l’attenzione all’artista ed alle sue inclinazioni, la ricerca, la sperimentazione – saldamente interconnesse alla tradizione popolare italiana -, che nascono le produzioni di Etnagigante, in grado di spaziare da improvvisazioni jazz-core, progressive, post punk e musica da banda (serie MAGMA), a progetti dalle sonorità solari, concedendo ampio margine a quelle influenze di carattere latino, miscelate all’up-tempo dello ska jamaicano, sempre presenti nella tradizione siciliana (serie LAVA).

Produzioni cucite ad hoc sull’artista e sul suo progetto musicale, come quelle da cui hanno preso vita le ultime due release di casa Etnagigante, “Meloni” di Allafineguglielmo (Facebook – Instagram) e “Skifo” di Torto (Instagram), entrambe distribuite da Artist First.

“Meloni”, apripista del nuovo EP di Allafineguglielmo di prossima uscita, è un pezzo dolce e malinconico, saturo di romanticismo, sentimento e raffinatezza. Scritto dalla penna arguta, ironica e pungente dello stesso artista in un freddo pomeriggio di Febbraio, viaggiando con la mente alla piacevole sensazione donata dalla brezza estiva, il brano punta il focus sul superamento della rassegnazione, portando l’ascoltatore alla consapevolezza del proprio stato emotivo ed invitandolo a ricercare quel benessere che consente di alleggerire l’anima da una routine monotona, oppressiva. Grazie all’attenta produzione artistica di Roy Paci, “Meloni” incanta dal primo ascolto, avvolgendo orecchie e cuore in una dimensione delicata e sognante. La serenità ci consente di guardare il mondo da una nuova prospettiva, con occhi nuovi, attraverso uno sguardo libero e consapevole, che, come spiega l’artista, deve focalizzarsi sull’apertura verso nuovi orizzonti, mettendosi in gioco, perché «tutto ciò che è strano è bello» e la novità accresce, forma e ci consente di arricchire il nostro bagaglio emotivo e culturale.

“Skifo”, il nuovo singolo di Torto, nasce durante il lockdown come valvola di sfogo da un inimmaginabile periodo di limitazioni e restrizioni, con l’intenzione di trasporre se stessi e la propria mente alla preziosa condizione di libertà ritrovata alla fine del tunnel. Una release che affascina e cattura sin dal primo ascolto, grazie ad accattivanti sonorità rap/trap, impreziosite da sfumature attinte dall’universo indie-pop ed alle barre graffianti, incisive e dirette di Torto, un artista che, lontano da etichette e catalogazioni, ha come unico obiettivo quello di far compiere all’ascoltatore un itinerario tra le note; un viaggio mentale che l’artista stesso inizia nel momento in cui stringe la penna tra le dita per far chiarezza dentro sé e guardare oltre, oltre alle maschere, alle classificazioni, trovando così risposte a quegli interrogativi che sorgono da ogni percorso personale, quelle risposte che vanno ricercate nel profondo di ciascuno di noi e che la musica ci consente di scorgere ed individuare, portando luce laddove si insinuano buio, dubbi e conflitti. “Skifo” è il perfetto mix di barre, flow, grinta e cuore, un tuffo a capofitto nel firmamento interiore di Torto ed evidenzia tutto il suo talento, la sua versatilità e la sua urgenza espressiva, riconfermandone capacità autorale e comunicativa. Un brano, un percorso serratissimo di anima e voce, da cui è impossibile non farsi trascinare, quasi travolgere, avvolto da una forza magnetica che mescola amore, rabbia, gioia e frenesia e fa confluire tutte queste emozioni e sentimenti in un desiderio assoluto di libertà.

Due pubblicazioni diverse per genere e contenuti, unite dal sapiente lavoro di Roy Paci alla produzione e dal messaggio, univoco ed universale, che la Musica connette cuori, anime e menti, abbattendo barriere, confini, discriminazioni e pregiudizi.

Etnagigante si prepara a regalarci nuove release nel corso dell’estate, inediti ricercati a curati nei minimi dettagli che catalizzeranno l’attenzione del pubblico di ogni fascia d’età, portando avanti la mission di interazione, sperimentazione ed attuazione di molteplici flussi creativi di una realtà in costante ascesa.