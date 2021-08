Netflix annuncia l’apertura del set di Anna K

Netflix annuncio il cast e l’inizio delle riprese della prima serie originale russa Anna K: l’interprete principale è Svetlana Khodchenkova

Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della prima serie drammatica originale russa Anna K, con un cast russo che include la già annunciata interprete principale Svetlana Khodchenkova, oltre a Fedor Bondarchuk, Yuliya Aleksandrova, Yuriy Kutsenko, Yuriy Borisov e altri.

Anna Nagler, Director, Local Language Originals, CEE & Russia: “Siamo davvero onorati di lavorare alla prima serie russa Netflix. È emozionante iniziare le riprese in una nuova ed entusiasmante area geografica e speriamo che il nostro progetto faccia presa sul pubblico di tutto il mondo. Abbiamo unito le forze con straordinari talenti russi e siamo lieti di annunciare un fantastico cast di attori”.

Informazioni sul cast

Alexey Karenin — Fedor Bondarchuk

Fedor è un regista russo di film di prim’ordine (Stalingrad , Invasion, Attraction), oltre che un attore (Sputnik), produttore e conduttore televisivo.

Darya “Dolly” Oblonskaya — Yuliya Aleksandrova

Yuliya Aleksandrova è un’attrice comica che ha recitato in oltre una dozzina di commedie russe di successo tra cui Gorko!

Stepan “Stiva” Oblonsky — Yuriy Kutsenko

Yuriy è un attore russo di cinema e teatro conosciuto per i suoi ruoli in film come Mama, ne gorjuj e il franchise con vampiri I guardiani della notte e I guardiani del giorno.

Konstantin Levin — Yuriy Borisov

Yuriy è l’unico attore russo protagonista principale di due film selezionati al Festival di Cannes 2021 (Petrovy v grippe, Hytti nro 6) e compare anche in Serebrjanye kon’ki, disponibile in tutto il mondo su Netflix.

Sergey Koznyshev – Alexander Tsypkin

Alexander è un famoso scrittore ed editorialista russo. Recentemente la sua raccolta di storie Unprincipled ha ispirato una serie digitale.

Agatha Mikhailovna — Tatiana Dogileva

Degno di nota è il recente successo di Tatiana nel ruolo di attrice non protagonista della serie An Ordinary Woman, selezionata ufficialmente per il concorso Series Mania 2018.

Ekaterina “Kitty” Shcherbatskaya — Dasha Vereshchagina

Abbiamo ancora molti segreti e altri straordinari interpreti da rivelare. Tieni d’occhio i prossimi annunci per scoprire chi riveste il ruolo di Vronsky, un uomo che attira Anna a sé con una passione e un fascino irresistibili.