Il progetto BLEForGreen monitora il verde pubblico

Dallo spin off Hassisto nasce il progetto BLEForGreen: un sistema di monitoraggio del verde pubblico basato su tecnologie IoT

Applicare le stesse metodologie di monitoraggio che si usano in medicina, per cercare di ottenere in maniera semplice e intuitiva le condizioni di un albero, come cresce, come si modifica la sua inclinazione, come varia la sua temperatura alle radici e alla chioma e come reagisce alle sollecitazioni esterne. E’ questa l’idea alla base del sistema di monitoraggio e gestione del verde pubblico realizzato da Hassisto, uno spin-off del Cnr, nell’ambito del progetto “BLEforGreen” e utilizzato a Pomezia dalla società Flora Napoli.

“BLEforGreen” è un progetto di ricerca che mira a monitorare le alberature in maniera continua e costante utilizzando sensori a basso costo: una rivoluzione nella gestione del verde pubblico, che consente di ottimizzare gli interventi, prevenire situazioni anomale della crescita dell’albero, efficientare le attività di irrigazione, evidenziare situazioni di instabilità e verificare gli impatti degli eventi metereologici.

Il verde pubblico si può, così, trasformare in un enorme “laboratorio del verde” che potrebbe rendere disponibile un enorme quantitativo di dati. utilissimi per i ricercatori del comparto pubblico e privato.

Il progetto dimostra come le tecnologie dell’Internet of Things (IoT) possano essere applicate nei più svariati ambiti, permettendo la realizzazione di sistemi innovativi al servizio della PA estremamente economici e semplici da gestire.

Il progetto, già attivo ed in fase di installazione a Pomezia, viene presentato mercoledì 28 luglio alle ore 10.00 presso l’Aula consiliare del Comune di Pomezia (piazza Indipendenza n. 8): intervengono il sindaco Adriano Zuccalà, l’assessore Giovanni Mattias, la dott.ssa Vanessa Vincenzi dell’Unità Valorizzazione della Ricerca (Uvr) del Cnr, l’ing. Magliulo -ricercatore del Cnr-Ibb e fondatore di Hassisto Srl- il dott. Di Girolamo e la dott.ssa Amabile di Flora Napoli.