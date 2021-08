ERTMS: Rfi pubblica bando da 500 milioni

Rete Ferroviaria Italiana accelera nella tecnologia, con la pubblicazione del bando di 500 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione dell’ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, in Abruzzo, Sicilia, Umbria, Toscana e Lazio.

Il bando rappresenta il primo tassello dei progetti tecnologici finanziati dal PNRR, con quasi 3 miliardi di euro destinati all’implementazione dell’ERTMS su oltre 3.400 km di rete ferroviaria entro il 2026, in coerenza con il piano di RFI che punta ad installare il sistema su tutti i 16.700 km di linea.