Due nuove ricerche sulle cellule natural killer

Il primo studio, realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Clemson, in Carolina del Sud, si è focalizzato su come fare incontrare cellule NK e “vittime designate”. Le cellule tumorali possiedono sulla propria superficie alcune proteine che legano molecole capaci di stimolare la proliferazione cellulare. In linguaggio tecnico si dice che esprimono recettori per alcuni fattori di crescita. Le cellule del tumore del seno spesso esprimono il recettore per gli estrogeni, il recettore per il progesterone o un recettore per il fattore di crescita epiteliale chiamato HER2. Questi recettori sono da tempo il bersaglio di terapie antitumorali. Un tumore del seno su cinque, tuttavia, è detto triplo negativo perché non esprime nessuno dei tre recettori e di conseguenza non può essere curato con queste terapie.

Sapendo che molti tumori del seno, inclusi alcuni triplo negativi, esprimono il recettore per la prolattina, l’ormone coinvolto nell’allattamento, i ricercatori americani hanno pensato di usarlo come bersaglio per le cellule NK. Hanno perciò creato in laboratorio una proteina sintetica di cui una metà lega il recettore della prolattina e l’altra metà aggancia e attiva le cellule NK. Crescendo insieme in coltura alcune cellule di tumore della mammella che esprimono il recettore della prolattina e le cellule NK, i ricercatori hanno osservato che l’aggiunta della proteina creata in laboratorio promuoveva la distruzione delle cellule tumorali da parte delle NK. Le cellule natural killer uccidono rilasciando il contenuto dei loro granuli, piccole vescicole contenenti perforina e granzima: la perforina forma dei pori nella membrana della cellula bersaglio attraverso cui entra il granzima che induce la morte della cellula. I risultati di questa ricerca potrebbero portare allo sviluppo di un’immunoterapia specifica per i tumori del seno positivi per il recettore della prolattina, compresi alcuni tumori triplo negativi.