Blood Brothers: arriva il docufilm su Malcolm X e Muhammad Ali

In arrivo su Netflix il documentario “Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali” che punta i riflettori sulla loro straordinaria amicizia

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali è il documentario definitivo sulle leggendarie icone Malcom X e Muhammad Ali con inedite immagini di repertorio e ispirato al libro “Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X” scritto da Randy Roberts e Johnny Smith. Il lungometraggio debutterà su Netflix il 9 settembre.

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali racconta la storia straordinaria che si cela dietro l’amicizia di due tra le figure più leggendarie del XX secolo: Muhammad Ali e Malcolm X. In pochi comprendono il legame che ha unito questi due uomini: il campione olimpico carismatico e schietto che ha affascinato una nazione intera e l’ex detenuto trasformatosi in rivoluzionario intellettuale che ha lottato contro i mali dell’oppressione bianca alzando la testa davanti ai potenti. Il messaggio che veicolano è potente e rilevante come mai prima d’ora. Il loro legame era senza dubbio profondo, la loro amicizia reale e le loro eredità inestricabilmente legate.

“Malcolm X e Muhammad Ali sono due tra le figure afroamericane più leggendarie e venerate del XX secolo, eppure la profondità della loro amicizia e l’influenza che hanno avuto l’uno sull’altro sono in gran parte sconosciute. Blood Brothers offre una comprensione più profonda di ciò motivava questi due uomini, del ruolo intenso che la fede ha giocato nel loro legame e infine, di come la loro amicizia nascente si sia conclusa bruscamente” ha dichiarato il regista Marcus A. Clarke.

Barris e Khalabo Ink Society stanno producendo anche il prossimo documentario per Netflix sull’avvocato per i diritti civili Ben Crump.

Clarke ha diretto tre dei sei episodi della docuserie targata Netflix Unsolved Mysteries: Volume 1, oltre ad altrettanti episodi della docuserie Rapture, sempre di Netflix.

In precedenza Lightbox ha prodotto la docuserie di Netflix Sophie: un omicidio nel West Cork, il documentario Tell Me Who I Am – A volte è meglio dimenticare e la docuserie Diagnosis, assieme al New York Times.