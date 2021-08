Sweet Tooth: Netflix annuncia la seconda stagione

Netflix ha rinnovato Sweet Tooth, prodotta da Team Downey in collaborazione con Warner Bros. Television, per una seconda stagione di otto episodi di un’ora ciascuno

Netflix ha rinnovato Sweet Tooth per una seconda stagione di otto episodi di un’ora ciascuno. Jim Mickle sarà produttore esecutivo, sceneggiatore, regista e showrunner della seconda stagione. Riguardo al rinnovo, Mickle ha dichiarato: “Sapere che gli spettatori in tutto il mondo si sono innamorati del nostro bambino-cervo è tanto emozionante quanto commovente. Siamo estremamente entusiasti di poter continuare a collaborare con Netflix e accompagnare Gus e i suoi amici nel loro straordinario viaggio”.

Susan Downey, Robert Downey Jr. e Amanda Burrell di Team Downey si occuperanno della produzione esecutiva al fianco di Mickle; anche Linda Moran farà ritorno come produttrice esecutiva. La produzione è affidata ancora una volta a Evan Moore di Team Downey.

Oanh Ly (“Le terrificanti avventure di Sabrina”) parteciperà alla seconda stagione in veste di coproduttrice esecutiva.

Sweet Tooth è prodotta da Team Downey in collaborazione con Warner Bros. Television

Sweet Tooth è tratta dalla serie di fumetti della DC Comics scritta da Jeff Lemire

La prima stagione di Sweet Tooth ha debuttato il 4 giugno 2021; 60 milioni di nuclei familiari abbonati hanno scelto di guardarla nelle prime quattro settimane.

Il cast di Sweet Tooth include Christian Convery nel ruolo di Gus, Nonso Anozie nel ruolo di Jepperd, Adeel Akhtar nel ruolo del dottor Singh, Will Forte nel ruolo di Richard, Stefania LaVie Owen nel ruolo di Bear, Dania Ramirez nel ruolo di Aimee Eden, Aliza Vellani nel ruolo di Rani Singh e Neil Sandilands nel ruolo del generale Abbot. James Brolin è la voce narrante nella versione originale

Sinossi ufficiale: Dieci anni fa il “Grande Crollo” ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Non sapendo se questi ibridi sono la causa o il risultato del virus, molte persone li temono e gli danno la caccia. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, diventa amico del solitario Jepperd (Nonso Anozie). I due partono per un’avventura straordinaria attraverso quel che resta dell’America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Ma la loro storia si popola di alleati e nemici inaspettati, mentre Gus impara che il ricco e pericoloso mondo al di là del bosco è ben più complesso di quanto non immagini. Tratta dalla serie di fumetti DC scritta da Jeff Lemire, SWEET TOOTH è prodotta da Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey, Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Linda Moran.

Twitter: www.twitter.com/sweettooth

Instagram: www.instagram.com/sweettoothnetflix