“Savoir faire” è il nuovo singolo dei Parabola sui social trends: il brano racconta con ironia le tendenze tra like e condivisioni

Torna nelle piattaforme digitali la band milanese Parabola con il brano “Savoir Faire”, in uscita con l’etichetta Ala Bianca Group.

”Savoir Faire” vuole raccontare con ironia il contemporaneo bisogno d’attenzioni che contraddistingue l’essere umano, che la stessa band racconta così: “Quella ‘voglia primordiale e attuale’, per citare il testo, che ai giorni nostri si palesa più che mai con l’avvento dei social.“ – continuano i Parabola – “Ricercare l’approvazione del prossimo ci fa sentire importanti, desiderati, appartenenti a qualcosa. E così ci ritroviamo ’tutti in equilibrio sulla scia del trend’, un equilibrio precario in questa folle corsa al successo.“

Questo brano vede il sodalizio artistico tra la band milanese composta da Ludovica Trinx (voce e chitarra), Simone Vitellaro (chitarra), Luca Di Benedetto (basso) e il giovane producer F. T. Kings, che anche in questo singolo fonde la matrice rock/metal della band insieme ad elementi di elettronica e trap.

Il videoclip è stato diretto da Samuele Dalò, noto regista nel circuito cinematografico per aver lavorato a numero produzioni Netflix, insieme al direttore della fotografia Gabriele Segata che a lavorato per Mahmood e Myss Keta e la partecipazione di attori come Roberta Nicosia, nota per la sua pluriennale collaborazione con gli YouTubers Pantellas, Selene Feltrin e la doppiatrice ed attrice Giulia Melis.

Il singolo è la seconda pubblicazione per Ala Bianca, che ritrova la fiducia di Toni Verona e dell’intero staff dell’etichetta.

BIOGRAFIA

I Parabola nascono con il nome originario di Reminders nell’estate 2012, dalla collaborazione tra una giovane donna amante della poesia e tre ragazzi figli del metal, nella provincia di Milano. Un mix bizzarro che si rivelerà con grande sorpresa fruttifero.

Nei primi anni collezionano decine di concerti nei principali locali milanesi, condividendo il palco con numerosi artisti della scena underground.

Scrivono brani alternative rock/metal dapprima in lingua inglese, successivamente e definitivamente in italiano. Infatti nel 2019, a distanza di ben 7 anni dalla loro primordiale unione, si ribattezzano Parabola ed intraprendono un nuovo percorso artistico, in cui teatro e poesia si intrecciano con le atmosfere del metal.

Le tematiche dei brani, perlopiù a sfondo sociale, etico-morale e sentimentale, prendono vita sul palco attraverso una messa in scena studiata nel dettaglio. Brevi momenti dedicati a racconti, poesie ed aforismi sono la tela su cui si tesse lo show.

Nel 2020 i Parabola con la collaborazione del giovane producer F.T. Kings si dedicano alla sperimentazione di nuove sonorità, dando vita a brani dal sound contaminato, in cui si assapora lo stile originale della band, ma è preponderante la componente rock/pop fusa ad elementi di elettronica e trap.

Il 7 Maggio 2021 esce il primo singolo “Difendi”, seguito da relativo videoclip, sotto l’etichetta modenese Ala Bianca, prodotta da Nati in collaborazione con il producer F.T. Kings.

Facebook: https://www.facebook.com/parabola.officialband

Instagram: https://www.instagram.com/parabola.officialband/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0trzFtSJvajf0DvpV4QmCf?si=omhYvGrkQ22cNIOSL2P9fQ